Oggi è Giornata Internazionale della Luce

Oggi è la Giornata Internazionale della luce: all’origine della vita stessa, il suo studio ha portato a scoperte che hanno rivoluzionato la società e plasmato la nostra comprensione dell’universo, dalle fonti di energia alternativa all’internet superveloce.

La Giornata celebra il suo ruolo nella scienza, nella cultura e nell’arte, ma anche nell’istruzione e nello sviluppo sostenibile. La ricorrenza cade ogni anno il 16 maggio, anniversario del primo laser funzionante realizzato nel 1960 dal fisico ed ingegnere Theodore Maiman.

La ricerca sulle proprietà della luce ha toccato ogni campo della scienza per secoli, e rimane un campo chiave per il futuro: dagli strumenti all’avanguardia per l’osservazione dello Spazio alle fibre ottiche.