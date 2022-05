Oggi è il World Password Day: 23 milioni di persone usano ancora “123456”

MeteoWeb

Oggi, 5 maggio, si celebra il World Password Day, una giornata mondiale creata da Intel nel 2013 con lo scopo di contribuire alla consapevolezza della sicurezza digitale. Il Centro Nazionale per la Cybersecurity del Regno Unito ha rivelato che 23 milioni di persone in tutto il mondo ancora utilizzano come password la sequenza “123456“. Mentre secondo un sondaggio condotto nel Regno Unito dalla società Uswitch un utente su 4 annota la propria parola chiave su carta. L’indagine ha rilevato inoltre che il 30% delle persone utilizza il proprio anno di nascita e il 39% il nome di un animale domestico come parte della propria password. Tutte informazioni di cui gli hacker si avvalgono per entrare nei profili personali degli utenti.

La società di sicurezza Check Point Software Technologies ha stilato 5 regole da seguire per creare una password sicura: utilizzare una combinazione di caratteri, avere una password diversa per tanti servizi, è importante che siano lunghe, cambiarle regolarmente, essenziale l’autenticazione a due fattori.