Omessa diagnosi di tumore alla mammella: scatta il risarcimento del danno

Un bruttissimo caso di malasanità quello riguardante una giovane donna di 42 anni, la quale, a causa dell’omessa diagnosi di un tumore alla mammella, ha perso la vita. Un caso che ha portato ad una condanna per responsabilità medica e conseguente condanna per danni da responsabilità professionale da 1 milione e 500 mila euro.

Un bruttissimo caso di negligenza medica, dovuta ad una diagnosi iniziale troppo superficiale, senza però aver suggerito alla paziente esami di prevenzione specifici né analisi genetica, che sarebbe stata raccomandata data la storia clinica della donna.

“Ancora oggi si muore troppo per negligenza medica o malasanità, in circostanze che potrebbero essere evitate – denuncia il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – ma oggi ancora di più serve muoversi rapidamente per tutelarsi davanti a questi avvenimenti ed ottenere giustizia. L’associazione è disponibile per tutti gli associati i quali denuncino casi di malasanità, contattateci per avere tutela legale“.