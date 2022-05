COVID: l’infezione da Omicron senza vaccino non fornisce immunità contro altre varianti

MeteoWeb

L’infezione da Omicron negli individui non vaccinati non sembra fornire un’immunità efficace contro altre varianti di SARS-CoV-2 come Delta, secondo un nuovo documento pubblicato su Nature. Tuttavia, gli individui vaccinati che sono stati successivamente infettati da Omicron hanno mostrato immunità contro altre varianti.

Melanie Ott e colleghi hanno studiato le infezioni di tipo selvatico da SARS-CoV-2 (WA1), Delta e Omicron in un modello murino e riferiscono che l’infezione da Omicron era significativamente più lieve e ha generato una risposta immunitaria ridotta rispetto all’infezione da WA1 e Delta. Gli autori hanno raccolto sieri dai topi sette giorni dopo l’infezione e hanno testato la loro efficienza di neutralizzazione contro le infezioni da WA1, Alpha, Beta, Delta e Omicron. I sieri di topi infettati da Omicron hanno indotto la neutralizzazione solo contro Omicron. Al contrario, i sieri di topi con infezione da Delta hanno mostrato un’efficace neutralizzazione contro WA1, Alpha, Beta e Delta e una certa neutralizzazione contro Omicron, e i sieri di topi con infezione da WA1 hanno mostrato una neutralizzazione efficace contro WA1 e Alpha e una certa neutralizzazione contro Beta e Delta. Questi risultati sono stati replicati nove giorni dopo l’infezione.

Gli autori hanno confermato che l’infezione da Omicron non fornisce una neutralizzazione efficace contro altre varianti di SARS-CoV-2 utilizzando sieri di dieci individui non vaccinati che si erano ripresi dall’infezione da Omicron. Come osservato nei topi, questi sieri hanno mostrato un’efficace neutralizzazione contro solo la variante Omicron.

Tuttavia, i sieri di individui vaccinati con infezione da Omicron o Delta breakthrough confermata hanno mostrato un’efficace neutralizzazione contro tutte le varianti. Questi risultati suggeriscono che le infezioni rivoluzionarie di Omicron o Delta dopo la vaccinazione possono aumentare l’immunità esistente suscitando “immunità ibrida” contro tutte le varianti e fornendo un’ampia protezione contro le infezioni.