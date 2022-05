Ondata di caldo negli USA: temperature record in decine di stati

MeteoWeb

Oltre 35 milioni di persone sono sotto allerta per il caldo in questo weekend in tutto il Nord-Est degli Stati Uniti con temperature record che si estendono dalla Virginia al New Hampshire. Il National Weather Service (NWS) prevede che Boston avrà temperature massime di +35,5°C domenica 22 maggio. Il record giornaliero per questo giorno è di +33,9°C, mentre il record mensile di maggio è di +36,1°C, stabilito il 26 maggio 1880. “Siamo decisamente un po’ in anticipo sui tempi. Il primo giorno medio con +32°C gradi a Boston è l’8 giugno”, ha affermato Matthew Belk, meteorologo presso l’ufficio NWS di Boston.

L’ondata di caldo di questo weekend è dovuta a un’alta pressione al largo della costa orientale che porta venti meridionali che spingono aria calda e umida sul Nord-Est, causando temperature di 10°C sopra la media. Ma questo fine settimana non sarà solo il New England ad affrontare temperature estreme. Temperature massime da record si faranno sentire anche a New York, Washington DC, Baltimora e Filadelfia.

Quasi 170 milioni di persone, circa il 52% della popolazione degli Stati Uniti, avranno a che fare con temperature di +32°C nei prossimi giorni. Ed è solo maggio.

Intanto il caldo anomalo ha già iniziato a causare decessi. A Brooklyn, un uomo è morto mentre correva una mezza maratona, mentre altri sei sono stati ricoverati in ospedale per il caldo.