Ondata di maltempo sui Balcani: grandine come palle da tennis in Bulgaria, inondazioni in Romania e Croazia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo ha colpito i Balcani nel weekend, provocando grandine di grosse dimensioni e alluvioni, che hanno seminato danni in diversi stati. Uno dei Paesi più colpiti è senza dubbio la Bulgaria, in particolare il settore centro-occidentale, dove dal cielo è caduta grandine dalle dimensioni di palline da tennis. I pezzi di ghiaccio hanno danneggiato case, veicoli e raccolti. Miracolosamente, nessun è rimasto ferito. A seguito delle grandinate, in alcune aree lo strato di ghiaccio ha raggiunto uno spessore di 20cm.

Il forte maltempo ha raggiunto anche la Romania nella sera di ieri, domenica 29 maggio. Nei distretti di Teleorman e Dolj, la grandine ha compromesso il raccolto in diverse località. Urzicuța, nel sud del Paese, è rimasta coperta sotto uno spesso strato di grandine, che ha distrutto i raccolti e gli alberi. I Vigili del Fuoco di Dolj sono intervenuti anche a Craiova e Băilești, dove ha piovuto molto. L’acqua è entrata nei cortili e nei sotterranei e gli alberi abbattuti dal vento hanno bloccato diverse strade. Gli automobilisti hanno avuto bisogno dell’aiuto dei Vigili del Fuoco per far uscire le loro auto dai passaggi allagati.

Forte maltempo anche nella Dalmazia, in Croazia, dove si sono abbattute forti piogge e forte vento. In alcune località, è arrivata anche la grandine. Alluvioni si sono verificate a Kastela e nelle vicinanze di Šibenik. A causa della grande quantità di pioggia, si registrano inondazioni anche nell’area di Marina.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, alcune immagini del forte maltempo che ha colpito i Balcani.