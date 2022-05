Clima: studio svela le ondate di caldo più estreme di sempre

MeteoWeb

Le ondate di caldo sono uno degli eventi meteorologici estremi più devastanti. Nell’estate 2021, il Nord America occidentale è stato arroventato da un’ondata di calore senza precedenti, che ha stabilito numerosi nuovi record di temperatura dagli USA al Canada. Per esempio, i +49,6°C raggiunti a Lytton, nella Columbia Britannica, lo scorso 29 giugno, hanno rappresentato il massimo livello di calore di tutti i tempi per il Canada, con un aumento di 4,6°C rispetto al picco precedente. È stata anche l’evento meteorologico più mortale mai registrato in Canada, avendo provocato centinaia di vittime, oltre a violenti incendi che hanno causato ingenti danni alle infrastrutture e all’agricoltura.

Ora un nuovo studio, guidato dall’Università di Bristol, ha individuato le ondate di calore più intense mai verificatesi in determinate regioni del mondo. Lo studio, pubblicato oggi sulla rivista “Science Advances”, ha portato alla luce altre cinque ondate di caldo in tutto il mondo che sono state ancora più gravi rispetto a quella dello scorso anno in Nord America, ma anche ampiamente sottostimate. Lo studio ha mostrato che le prime tre ondate più calde in assoluto relativamente alle rispettive regioni si sono verificate nel Sud-Est Asiatico nell’aprile 1998, con +32,8°C, in Brasile nel novembre 1985, con un picco di +36,5°C e negli Stati Uniti meridionali nel luglio 1980, con +38,4°C.

“La recente ondata di caldo in Canada e negli Stati Uniti ha scioccato il mondo. Eppure negli ultimi decenni ci sono stati eventi estremi ancora più significativi. Utilizzando i modelli climatici, abbiamo anche scoperto che è probabile che gli eventi di caldo estremo aumenteranno di magnitudo nel prossimo secolo, alla stessa velocità della temperatura media locale”, ha dichiarato l’autrice principale dello studio, la scienziata del clima Vikki Thompson dell’Università di Bristol.

“L’ondata di caldo del Nord America occidentale sarà ricordata a causa della sua diffusa devastazione. Tuttavia, lo studio segnala diversi maggiori estremi meteorologici negli ultimi decenni, alcuni dei quali non sono stati notati, probabilmente a causa del loro verificarsi in Paesi più svantaggiati. È importante valutare la gravità delle ondate di calore in termini di variabilità della temperatura locale perché sia gli esseri umani che l’ecosistema naturale si adatteranno a questo, quindi nelle regioni in cui vi è una variazione minore, un estremo assoluto più piccolo può avere effetti più dannosi“, ha aggiunto Thompson.

Il team di scienziati ha anche utilizzato sofisticate proiezioni di modelli climatici per anticipare le tendenze delle ondate di caldo nel resto di questo secolo. Secondo i risultati dello studio, i livelli di intensità delle ondate di caldo aumenteranno in linea con l’aumento delle temperature globali. Migliorare la comprensione degli estremi climatici e del luogo in cui si sono verificati può aiutare a stabilire la priorità per affrontare questo problema nelle regioni più vulnerabili.