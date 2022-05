L’OPEC suona l’allarme per la diminuzione della capacità energetica mondiale

MeteoWeb

I Ministri del petrolio dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti hanno avvertito che la capacità inutilizzata sta diminuendo in tutti i settori energetici, poiché i prodotti dal greggio al diesel e al gas naturale scambiano vicino a livelli record sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina.

“Sono un dinosauro, ma non ho mai visto cose del genere“, ha detto il Ministro saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, che partecipa alle riunioni dell’OPEC dagli anni ’80, in una conferenza ad Abu Dhabi, riferendosi al recente aumento dei prezzi dei prodotti raffinati. “Il mondo ha bisogno di svegliarsi e prendere atto della realtà. Il mondo sta esaurendo la capacità energetica a tutti i livelli”.

I commenti sono arrivati ​​nella stessa settimana in cui i prezzi al dettaglio della benzina negli Stati Uniti sono saliti a un livello record. Il Ministro ha fatto osservazioni simili anche ieri, lunedì 9 maggio, affermando che la mancanza di investimenti nella produzione di energia e nella raffinazione sta portando a combustibili più costosi.

La controparte del principe negli Emirati Arabi Uniti, Suhail al Mazrouei, ha affermato nello stesso panel che senza ulteriori investimenti in tutto il mondo, l’OPEC+ non sarebbe in grado di garantire forniture sufficienti di petrolio quando la domanda si riprenderà completamente dalla pandemia di coronavirus.

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono tra i pochi produttori che investono in una maggiore produzione. Stanno spendendo miliardi di dollari per aumentare la loro capacità di greggio di 2 milioni di barili al giorno entro la fine di questo decennio. La maggior parte degli altri sta lottando per ottenere finanziamenti mentre azionisti e governi incoraggiano il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Tuttavia, per ora non c’è carenza di petrolio e quindi non c’è bisogno che l’OPEC+ acceleri i suoi aumenti graduali della produzione, secondo Mazrouei. “Il mercato è equilibrato“, ha detto.

L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e i suoi partner, un gruppo di 23 nazioni guidato da sauditi e Russia, ha subito pressioni da parte di Stati Uniti, Europa e altri grandi importatori per aumentare l’offerta più rapidamente.

Il greggio è balzato di oltre il 35% quest’anno a circa 105 dollari al barile, principalmente a causa dell’attacco della Russia. L’Unione Europea si sta avvicinando a un divieto formale sulle importazioni di energia russe nel tentativo di punire Mosca per la guerra.

L’OPEC+ ha annunciato un aumento di 432.000 barili al giorno per giugno nell’ultima riunione del 5 maggio. Sta lottando per raggiungere anche quel modesto obiettivo mensile, con molti membri che pompano al di sotto delle loro quote. Il principe Abdulaziz ha ribadito che l’OPEC+ non permetterà alla geopolitica di influenzare le sue decisioni. Gli Stati Uniti hanno cercato di convincere l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a prendere le distanze dalla Russia dall’attacco all’Ucraina. Mazrouei ha affermato che i prezzi sono stati spinti verso l’alto dalla “politicizzazione” del mercato petrolifero.