Osservazione della Terra: a Bonn il Living Planet Symposium dell’ESA

Tra pochi giorni si terrà una delle più grandi conferenze mondiali sull’osservazione della Terra: il Living Planet Symposium dell’ESA, presso il World Conference Centre di Bonn, in Germania, dal 23 al 27 maggio.

Organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Tedesca presso il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), questo incredibile evento offre l’opportunità di conoscere in anteprima le ultime scoperte scientifiche sul nostro pianeta, notizie sulle missioni satellitari e su come le tecnologie emergenti stanno rivoluzionando l’uso dei dati di osservazione della Terra, tutte a beneficio della società e dell’economia in generale.

Il Living Planet Symposium 2022 riflette la crescente importanza di osservare la Terra dallo spazio per fornire prove critiche a favore di una politica globale di lotta al cambiamento climatico e dell’azione sulle sfide delineate nel Green Deal europeo.

Oltre alla ricchezza delle sessioni dedicate alla scienza del sistema Terra e alle missioni satellitari, si presenteranno anche opportunità esclusive per conoscere l’evoluzione del panorama dell’osservazione della Terra, come la sua crescente rilevanza nel settore commerciale, i progressi nell’uso dell’intelligenza artificiale e i nuovi piani per sviluppare “gemelli digitali” della Terra.