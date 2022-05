Allarme a Ostuni, ordigno bellico in mare: interdetto il porticciolo turistico di Villanova

MeteoWeb

La Capitaneria di Porto di Brindisi ha reso noto che “nel porticciolo di Villanova di Ostuni, nelle acque antistanti la 4a bitta del Molo di Levante, è stato rinvenuto un presunto ordigno bellico inesploso” Pertanto è vietato l’ancoraggio, l’ormeggio, il transito e ogni altra attività in mare “con decorrenza immediata e sino alla completa bonifica dell’area“, nello “specchio acqueo antistante la 4a bitta del Molo di Levante all’interno del porticciolo di Villanova, per un raggio di circa 50 metri dal punto di coordinate: • Lat: 40° 47’ 28.6’’ N – Long: 017° 35’ 18.3’’ E (WGS84)“.

“È inoltre, vietato l’accesso al molo di Levante ed e alle unità già ormeggiate all’interno dell’area oggetto di interdizione”. E’ derogato il divieto solo ai mezzi ed al personale della Guardia Costiera, delle forze di polizia o comunque i mezzi impegnati nelle operazioni/attività di bonifica. Tali mezzi dovranno adottare ogni cautela per la propria incolumità, per la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione marittima e per la tutela dell’ambiente marino. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’ufficio e mediante l’inclusione alla sezione “ordinanze” del sito istituzionale. Si consiglia di stare attenti e prendere atto dal sito della capitaneria“, conclude la nota.