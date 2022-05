Alcuni pesci possono fare calcoli matematici

MeteoWeb

La zebra mbuna (una specie di pesci ciclidi) e le razze possono aggiungere e sottrarre uno dai numeri da uno a cinque, secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports. I risultati evidenziano che le capacità numeriche dei pesci sono alla pari con quelle di altre specie di vertebrati e invertebrati, secondo gli autori.

Vera Schluessel e colleghi hanno testato se otto zebra mbuna (Pseudotropheus zebra) e otto razze d’acqua dolce (Potamotrygon motoro) potessero essere addestrati a riconoscere il colore blu come simbolo di addizione di un fattore uno e il colore giallo come simbolo di sottrazione di un fattore di uno. Ai pesci venivano mostrate carte con forme blu o gialle, quindi presentate con due porte contenenti carte con un numero diverso di forme, una delle quali era la risposta corretta. Ad esempio, se a un pesce veniva mostrata una carta con tre forme blu, ne aggiungerebbero da una a tre e nuoterebbero attraverso un cancello contenente la carta con quattro forme. Se i pesci nuotavano attraverso il cancello corretto venivano ricompensati.

I ricercatori hanno scoperto che sei delle zebre mbuna e tre delle razze hanno imparato ad associare costantemente il blu con l’addizione e il giallo con la sottrazione. In media, la zebra mbuna l’ha appreso dopo 28 sessioni e le razze dopo 68 sessioni. I pesci generalmente si comportavano bene nei compiti, sebbene l’addizione fosse appresa più facilmente della sottrazione e le prestazioni dei singoli pesci variavano più tra zebra mbuna che tra razze. Durante le attività di addizione, zebra mbuna ha selezionato la risposta corretta in 296 su 381 (78%) test e le razze hanno selezionato la risposta corretta in 169 su 180 (94%) test. Durante le attività di sottrazione, la zebra mbuna era corretta durante 264 su 381 (69%) dei test e le razze erano corrette in 161 su 180 (89%) dei test.

Sebbene gli autori ipotizzino che le abilità numeriche potrebbero non essere molto importanti per nessuna delle due specie, suggeriscono che le abilità numeriche potrebbero aiutare entrambe le specie a riconoscere i singoli pesci dal loro aspetto, ad esempio contando strisce o macchie sui corpi dei pesci. I risultati si aggiungono a un crescente corpo di prove che indicano che le capacità cognitive e la sensibilità dei pesci devono essere rivisitate, aggiungono i ricercatori.