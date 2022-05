Peste suina, Costa: “necessario pensare a un piano di selezione per i cinghiali”

MeteoWeb

Oltre alle misure protettive, come recinzioni e altro, “credo e mi auguro che si possa fare anche una riflessione per togliere sensibilmente la popolazione dei cinghiali. Rispetto le sensibilità di tutti gli animalisti e ambientalisti ma siamo di fronte all’emergenza e deve essere affrontata con strumenti emergenziali, e pensare anche ad un piano di selezione per ridurre il numero della presenza dei cinghiali“: è quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, delegato dal Ministro Speranza all’emergenza Peste Suina, a Mi Manda Rai Tre.

Costa è stato delegato alla gestione dell’emergenza anche nell’ottica della prevenzione della diffusione, in costante raccordo con il Segretariato generale e le Direzioni generali del ministero della Salute interessate, con il supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

Al momento sono 115, dopo quello di Roma, i casi riscontrati a livello nazionale. I contagi complessivi in Piemonte e in Liguria a partire dal primo ritrovamento, il 27 dicembre scorso, sono rispettivamente 69 e 45.