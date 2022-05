Un piccolo passo verso le piante sulla Luna | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Esperimenti per studiare la fattibilità della coltivazione di piante sulla Luna hanno portato alla luce che le piante di arabetta comune crescono più lentamente e mostrano più segni di stress quando vengono coltivate in campioni di suolo lunare raccolti durante le missioni Apollo che nella cenere vulcanica della Terra. I risultati, pubblicati su Communications Biology, evidenziano la necessità di ulteriori ricerche sulle interazioni tra piante e suolo lunare affinché le piante possano essere coltivate in modo efficiente nel suolo lunare, secondo gli autori.

Robert Ferl e colleghi hanno testato se il suolo lunare potesse sostenere la vita delle piante coltivando l’arabetta comune (Arabidopsis thaliana) – una piccola pianta da fiore originaria dell’Eurasia e dell’Africa – in 12 campioni di suolo raccolti durante le missioni lunari Apollo 11, 12 e 17. Poiché i campioni sono stati raccolti da diversi strati di suolo durante ogni missione, i campioni dell’Apollo 11 sono stati esposti alla superficie lunare per più tempo rispetto ai campioni dell’Apollo 12 e dell’Apollo 17. I ricercatori hanno esaminato se la crescita e l’espressione genica differissero tra queste piante e le piante di arabetta comune cresciute in 16 campioni di cenere vulcanica dalla Terra, che avevano una dimensione delle particelle e una composizione minerale simili al suolo lunare.

I ricercatori hanno scoperto che, mentre le piantine potevano crescere in tutte le condizioni del suolo, le piante nel suolo lunare crescevano più lentamente, impiegavano più tempo per sviluppare foglie espanse e avevano radici più rachitiche rispetto a quelle coltivate nella cenere vulcanica. Mentre alcune piante coltivate nel suolo lunare avevano una forma e un colore simili a quelle coltivate nella cenere vulcanica, altre erano rachitiche e contenevano pigmenti nero-rossastri, caratteristiche che tipicamente indicano lo stress delle piante. L’analisi genetica di tre piante più piccole e più scure ha rivelato che esprimevano oltre 1.000 geni, per lo più legati allo stress, a livelli diversi da quelle coltivate nella cenere.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che le piante coltivate nei campioni dell’Apollo 11 non crescevano bene come quelle coltivate nei campioni dell’Apollo 12 e 17 ed esprimevano un numero maggiore di geni a livelli diversi rispetto a quelle coltivate nella cenere vulcanica. Le piante coltivate nei campioni Apollo 11, 12 e 17 esprimevano rispettivamente 465, 265 e 113 geni a livelli diversi. Il 71% di questi geni era associato allo stress causato da sali, metalli e molecole reattive contenenti ossigeno.

I risultati indicano che anche se il suolo lunare può essere utilizzato per coltivare piante, non supporta la crescita delle piante bene come la cenere vulcanica, in particolare se è stato più esposto alla superficie della Luna. I ricercatori ipotizzano che i danni dei raggi cosmici e del vento solare del suolo lunare, così come la presenza di piccole particelle di ferro nel suolo, potrebbero indurre risposte allo stress nelle piante e comprometterne lo sviluppo.