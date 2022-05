Il pilota non aveva completato l’addestramento: aereo torna a Londra dopo il decollo

MeteoWeb

Passeggeri letteralmente furiosi dopo che un volo Virgin Atlantic per New York è stato costretto a tornare a Londra quando si è scoperto, ormai in volo, che il copilota non era qualificato per volare perché non aveva completato la sua valutazione finale. E’ accaduto lunedì scorso, quando l’Airbus A330 era da circa 40 minuti in volo, diretto verso l’aeroporto JFK, quando i due piloti si sono accorti di quello che la compagnia aerea ha poi definito un “errore di rotazione“.

Il capitano non è un addestratore designato e non era qualificato per volare con un copilota che non aveva completato i protocolli di addestramento Virgin Atlantic, secondo la compagnia aerea. Dopo il ritorno a Heathrow, il primo ufficiale è stato scambiato e il volo ha ripreso il suo viaggio verso la Grande Mela, dove è atterrato con due ore e 40 minuti di ritardo.

Diverse fonti hanno detto a The Post che entrambi i membri dell’equipaggio iniziali erano completamente autorizzati e qualificati, con il capitano descritto come “molto esperto” con “molte migliaia di ore di volo durante 17 anni alla Virgin Atlantic“. Il primo ufficiale, entrato a far parte della compagnia aerea nel 2017, era in attesa di un volo di “valutazione finale“. Virgin Atlantic ha parlato di “errore di rotazione” che ha coinvolto il volo VS3.

“Il primo ufficiale qualificato, che volava insieme a un capitano esperto, è stato sostituito con un nuovo pilota per garantire la piena conformità con i protocolli di addestramento di Virgin Atlantic, che superano gli standard del settore“, ha detto un rappresentante della compagnia aerea a The Post. Ma l’enigma della cabina di pilotaggio non ha soddisfatto i passeggeri, che sono stati costretti ad aspettare a terra ad Heathrow mentre veniva trovato un copilota sostitutivo, come ha riferito il Daily Mail. Tra l’altro i passeggeri non sono stati risarciti per il ritardo perché è previsto solo se un volo arriva con quattro ore di ritardo e la compagnia è responsabile, secondo l’outlet.

Julie e Marc Vincent, una coppia di Bournemouth nel Regno Unito, ha descritto come si è svolta la vicenda. “Avevamo appena lasciato la costa occidentale dell’Irlanda quando il capitano ha annunciato: ‘Potresti aver notato che abbiamo condotto una virata di 180 gradi’ prima di dirci che stavamo tornando a Heathrow a causa di un ‘errore amministrativo’ e che loro dovevamo far firmare legalmente alcuni documenti per poter continuare il nostro viaggio”, ha riferito Julie al Daily Mail. “Siamo atterrati a Heathrow ed eravamo naturalmente preoccupati perché ci si aspetterebbe che una grande azienda di lunga data come Virgin avesse bisogno di mettere in ordine i propri documenti“, ha precisato. “Ero anche arrabbiata per aver perso il tempo delle vacanze poiché io e mio marito siamo stati a New York solo per tre notti. Abbiamo chiesto cosa stesse succedendo numerose volte e tutto ciò che ci è stato detto è che non era legale per noi essere in aria e che dovevamo tornare in modo che un ingegnere potesse ritenerci idonei a volare. Hanno detto che si trattava di un problema con le scartoffie che richiedeva l’attenzione del personale di terra”, ha continuato Julie.

Ovviamente a bordo si è scatenato il panico, con alcuni passeggeri che camminavano su e giù per l’aereo per cercare di ottenere maggiori informazioni. Nel frattempo, gli assistenti di volo hanno iniziato a servire i pasti in volo ai passeggeri mentre l’aereo era fermo. “La decisione è stata presa e ci hanno annunciato che la compagnia aerea ci avrebbe fornito il nostro pasto in volo a terra. Hanno iniziato a servire i passeggeri di prima classe con un solo carrello, il che ha richiesto molto tempo, ma prima che potessimo essere serviti, l’aereo è decollato di nuovo“, ha detto Julie.

“Se avessero continuato a darci da mangiare come promesso, saremmo stati al di fuori della finestra di compensazione del ritardo di quattro ore e Virgin avrebbe dovuto pagare un risarcimento maggiore a ciascun passeggero. Solo stamattina mi sono resa conto che il tutto era dovuto al fatto che il primo ufficiale non aveva completato il suo addestramento. Incredibile“, ha aggiunto.

La Civil Aviation Authority ha dichiarato che “Virgin Atlantic ci ha informato dell’incidente. Entrambi i piloti erano adeguatamente autorizzati e qualificati per intraprendere il volo”. Virgin Atlantic ha ribadito a The Post che “per essere completamente chiari, entrambi i piloti erano pienamente autorizzati e qualificati per operare con l’aereo“. Ma la portavoce Grace Peatey ha dichiarato in una e-mail che “è corretto affermare che il volo VS3 operante da Heathrow a New York-JFK lunedì 2 maggio è tornato a Heathrow dopo che è stato stabilito che il Capitano non era designato come addestratore. L’abbinamento dei piloti non violava alcuna normativa sull’aviazione o sulla sicurezza, ma non era conforme ai protocolli di addestramento interni di Virgin Atlantic, da qui la nostra decisione di tornare indietro“, ha aggiunto.

Altre fonti hanno affermato che il “volo di valutazione finale” della compagnia aerea è un requisito aziendale per garantire che un pilota utilizzi la metodologia specifica del vettore. Questo copilota è stato raccomandato come pronto per la valutazione finale sul suo volo precedente dopo aver completato 12 voli recenti sull’A330, secondo fonti della compagnia aerea. “Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati ai nostri clienti che sono arrivati ​​con 2 ore e 40 minuti di ritardo rispetto al previsto a causa del cambio di equipaggio“, ha affermato la compagnia aerea.