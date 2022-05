Piogge torrenziali e grandinate in Turchia: alluvioni e danni a Eskisehir e Igdir | VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali e grandine hanno generato alluvioni, danni e disagi in varie località della Turchia tra ieri e oggi: lo riporta l’agenzia Anadolu. A Eskisehir, in Anatolia centrale, una forte grandinata durata 10 minuti ha creato il caos sulle strade, costringendo le autorità a bloccare la circolazione. Chiusa un’autostrada nella provincia di Igdir, nell’est del Paese, nei pressi del confine con l’Armenia: forti precipitazioni hanno causato inondazioni e frane. A Yozgat, in Anatolia centrale, a poco più di 100 km dalla capitale Ankara, piogge intense hanno completamente allagato le strade durante la notte.

La fase di forte maltempo dovrebbe proseguire nei prossimi giorni, accompagnata da basse temperature.

Yozgat kent merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış yolları göle çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşadı https://t.co/gBCFfGQf6S pic.twitter.com/2fHFGsCAS0 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 4, 2022