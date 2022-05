Storica pioggia sulla calotta glaciale della Groenlandia: svelato cosa è successo davvero nell’agosto 2021

MeteoWeb

Per la prima volta mai registrata, alla fine dell’estate del 2021, è caduta pioggia sull’alta regione centrale della calotta glaciale della Groenlandia. Questo evento straordinario è stato seguito dal rapido scioglimento della neve e del ghiaccio in superficie. I ricercatori ora hanno compreso esattamente cosa è successo in quei fatidici giorni estivi e cosa possiamo imparare da questo evento.

Le parti più alte dell’enorme calotta glaciale della Groenlandia dovevano essere troppo fredde per far cadere qualcosa di diverso dalla neve ma il 14 agosto 2021, quella pioggia mai vista prima ha fatto notizia in tutto il mondo.

Cosa ha causato questa pioggia estrema?

I ricercatori del Dipartimento di Glaciologia e Clima presso il Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), in collaborazione con colleghi di Francia e Svizzera, hanno fornito la risposta a questa domanda. Questa ricerca è stata supportata dal programma Earth Observation Science for Society dell’ESA e l’agenzia spaziale riporta i risultati sul proprio sito web.

Quel 14 agosto, non ha piovuto solo al Summit Camp: la pioggia è stata misurata da nuove stazioni meteorologiche automatiche posizionate sulla calotta glaciale dai progetti di monitoraggio della calotta glaciale PROMICE e GC-Net di GEUS. Studiando dati dettagliati da queste stazioni, insieme a misurazioni della riflettività della superficie, o albedo, dalla missione satellitare Copernicus Sentinel-3 e informazioni sui pattern di circolazione atmosferica, i ricercatori hanno scoperto che la pioggia era stata preceduta da un’ondata di caldo in un periodo dell’anno in cui la fusione stagionale di solito rallenta.

Non è stata la pioggia

“Si è scoperto che la pioggia in sé non è stato il fattore più importante“, afferma il Prof. Jason Box di GEUS e autore principale dello studio, che è stato accettato per la pubblicazione in Geophysical Research Letters. “Non è davvero la pioggia che ha danneggiato la neve e il ghiaccio, è l’effetto oscurante dell’acqua di fusione e il modo in cui il calore dell’evento ha cancellato la neve che aveva ricoperto il ghiaccio più scuro nel terzo inferiore della calotta glaciale. Fiumi atmosferici insolitamente caldi hanno spazzato la Groenlandia nei mesi di fine estate, portando potenti condizioni di fusione quando la stagione di fusione stava volgendo al termine”, ha spiegato Box.

In effetti, questo improvviso aumento della fusione del ghiaccio superficiale in Groenlandia si sarebbe potuto verificare senza che la pioggia toccasse il suolo. Il principale colpevole è stato il calore stesso, che ha sciolto e rimosso completamente la neve superficiale, cambiando così l’albedo superficiale e facendo sì che la neve e il ghiaccio della Groenlandia assorbissero più raggi solari.

I ricercatori hanno scoperto che, tra il 19 e il 20 agosto 2021, questa fusione ha causato l’arretramento dell’altitudine del limite delle nevicate vicino a Kangerlussuaq di ben 788 metri, il limite delle nevicate è arretrato, esponendo un’ampia area di ghiaccio scuro e nudo. In circostanze normali, la neve coprirebbe e isolerebbe questo ghiaccio, ma la neve si è sciolta improvvisamente ed ha esposto il ghiaccio al calore, causando ancora più scioglimento.

Dal 2017, il Prof. Box e colleghi hanno costantemente monitorato queste dinamiche di fusione con i dati della missione Copernicus Sentinel-3 come parte della loro ricerca supportata dal programma Earth Observation Science for Society dell’ESA. Hanno scoperto che in un giorno dal 19 al 20 agosto era stato esposto più ghiaccio nudo che in qualsiasi altro giorno dall’inizio della loro ricerca.

Che cosa significa questo?

Gli autori concludono che l’ondata di caldo che ha causato l’evento piovoso funge da eccellente esempio di “feedback di fusione-albedo che amplifica l’impatto della fusione”.

Lo studio dell’evento, utilizzando misurazioni dettagliate dalla rete di stazioni meteorologiche automatiche sul ghiaccio allestita da GEUS, insieme alle misurazioni dei satelliti Copernicus Sentinel-3 nello spazio, aiuta inoltre a comprendere i processi esatti e le dinamiche di come si scioglie il ghiaccio. Anche se la pioggia è stata uno shock e una pietra miliare nella storia del clima, i ricercatori sapevano che prima o poi sarebbe successo, date le temperature in aumento dell’Artico.

Pertanto, il Prof. Box e i coautori incoraggiano la ricerca a esaminare ulteriormente i meccanismi dietro i fiumi atmosferici e non solo le precipitazioni. Concludono che la comprensione della frequenza delle ondate di calore sembra essere un obiettivo di ricerca più significativo rispetto alle precipitazioni liquide che le ondate di calore possono o non possono produrre.