Poste Italiane: servizi bloccati in tutta Italia, “disguido tecnico”

Numerose le segnalazioni di disservizi questa mattina che interessano Poste Italiane: come evidenzia DownDetector, dopo le 7 di oggi si è verificato un picco delle lamentele per malfunzionamenti e disservizi, e poco dopo su Twitter è entrato in tendenza l’hashtag #posteitaliane.

“Il disguido tecnico“, che si è verificato stamani negli uffici postali è “dovuto ad un aggiornamento del sistema” e non ad un attacco informatico: è quanto ha chiarito Poste Italiane, precisando che “il disguido è in via di risoluzione“. Ieri hacker filorussi del collettivo Killnet hanno minacciato attacchi al nostro Paese.