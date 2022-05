Previsioni Meteo: sole e caldo quasi estivo domenica 15 maggio

MeteoWeb

Anche la festività di questa domenica di metà mese sarà contrassegnata sul Mediterraneo centrale e sull’Italia dalla presenza dell’alta pressione e dal bel tempo prevalente. Come rappresentato nella mappa barica in evidenza, l’anticiclone si estenderà a buona parte del continente, di più sul Centro Nord Mediterraneo, sui settori centrali europei e anche su parte delle regioni settentrionali, soprattutto quelle intorno al Mare del Nord. Una circolazione perturbata e più fredda di matrice sub-polare è in azione sull’Est Europa, mentre deboli cavi d’onda atlantici riguarderanno gli estremi settori occidentali del continente.

Proprio da uno di questi cavi, quello in azione sulla Penisola iberica, potrebbero affluire deboli correnti più fresche alle quote più alte dell’atmosfera in direzione anche dei nostri settori alpini e prealpini, localmente di quelli appenninici centrali e determinare locali temporali, soprattutto pomeridiani. Più in particolare i fenomeni pomeridiani potrebbero riguardare buona parte del Trentino-Alto Adige, l’alto Veneto, anche il Friuli, poi l’alto Piemonte, la Valle d’Aosta e i settori occidentali piemontesi. Possibili, nel corso del pomeriggio, locali temporali anche sull’Appennino centrale, in particolare tra il Nordest Lazio, il Reatino, localmente l’estremo Sudest Umbria, il Sudovest Marche e i settori interni abruzzesi, qui più estesi. Non cambierebbero le condizioni del tempo sul resto del paese, sempre caratterizzate da ampio soleggiamento e clima caldo, tardo primaverili o quasi estivo, con punte nelle temperature massime fino a +30/+31°C, soprattutto sulle aree pianeggianti centro-meridionali; valori medi compresi tra +23 e +28°C, qualche valore inferiore sulle coste del medio-basso Tirreno.