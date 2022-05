Previsioni Meteo: sale in cattedra l’alta pressione la prossima settimana

MeteoWeb

Volge al termine la fase instabile, a tratti anche perturbata, che ha interessato molte nostre regioni in questi ultimi giorni, compreso il weekend. Come già anticipato in precedenti nostre previsioni meteo sul medio periodo, nei prossimi giorni ci sarà una escalation dell’alta pressione, inizialmente ancora in forma timida, ma progressivamente più dichiarata, a iniziare da mercoledì prossimo e poi per tutto il resto della settimana. Dunque si prospettano alcune giornate all’insegna del tempo decisamente più stabile e soleggiato sulla gran parte del territorio e soprattutto con temperature in aumento. I valori termici, rispetto a quelli palesemente sotto media di questi giorni, aumenteranno fino a 6/7°C entro il fine settimana prossimo, ponendosi per la seconda parte della settimana anche diffusamente sopra media su buona parte del territorio.

A parte ancora locali temporali per le giornate di lunedì 9 e martedì 10, soprattutto sulle due isole maggiori, ma ancora diffusamente sul Centro Sud Appennino, localmente sui settori alpini e occasionalmente anche su qualche area costiera del medio-basso Tirreno, il prosieguo della settimana vedrà un crescendo dell’alta pressione con tempo in gran parte asciutto e anche ampiamente soleggiato. Fastidi più costanti, ma questi dovuti a instabilità convettiva per calura diurna, potrebbero interessare i settori alpini e prealpini soprattutto centro-orientali, localmente quelli a Ovest. Sul finire della settimana, con maggiore probabilità verso domenica 15, infiltrazioni di aria un po’ più fresca settentrionale potrebbero iniziare ad attivare nuovamente qualche temporale anche lungo l’Appennino, tuttavia ancora in forma piuttosto localizzata. Alla fase anticiclonica si assocerebbe anche un apprezzabile e progressivo aumento della temperatura sulla gran parte del territorio con valori che, da sotto media ancora a inizio settimana, si porterebbero fino a 4/5°C sopra media, soprattutto nella seconda parte della settimana e punte massime che potrebbero raggiungere anche i +29/+30°C, di più sulle pianure settentrionali. Valori più che primaverili, comunque, anche sul resto dei settori peninsulari, magari leggermente più miti e anche un po’ sotto media sull’estremo Sud, specie sulla Sicilia. Maggiori dettagli sulla prossima fase anticiclonica, nei nostri quotidiani aggiornamenti.