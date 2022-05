Previsioni Meteo, torna l’Anticiclone Africano: giugno inizia con un super caldo

MeteoWeb

Archiviata la fase di maltempo che ha compromesso il weekend su gran parte d’Italia, torna il grande caldo nel nostro Paese: ne sa qualcosa già da oggi chi vive in Sicilia, una Regione che si è subito infuocata dopo il fresco del fine settimana. Le temperature massime odierne, infatti, hanno raggiunto addirittura +36°C a Siracusa e Lentini, +35°C a Punta Raisi, Misilmeri, Villabate e Carini, +34°C a Trapani, Caltagirone, Monreale, Castellammare del Golfo, Partinico, Capaci, Augusta e Mineo, +33°C a Noto e Francofonte +32°C a Agrigento, Modica, Agira e Ramacca.

Fuori dalla Sicilia, da segnalare i +34°C di Foggia, i +32°C di Reggio Calabria e Cosenza, i +31°C di Roma e Latina: temperature che ormai si raggiungono con una facilità disarmante anche in contesti non eccezionalmente caldi, come quello della giornata odierna appunto. Un dato molto preoccupante nella prospettiva dei prossimi giorni, in cui l’Anticiclone Sub-Tropicale tornerà a dominare la scena Mediterranea con una risalita dall’entroterra sahariano puntata direttamente sull’Italia. Nei primi giorni di Giugno avremo temperature di fuoco, diffusamente superiori ai +35°C su tutto il Centro/Sud, mentre persisterà diffusa instabilità con qualche temporale localmente intenso nell’area alpina. Ne parleremo in modo approfondito nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb.

