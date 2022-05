Previsioni Meteo, l’Anticiclone Africano fa sul serio: sarà un weekend di fuoco

MeteoWeb

L’Europa sta vivendo in questi giorni di metà maggio la prima vera ondata di caldo della stagione, in grande anticipo rispetto al consueto inizio della stagione estiva: tutto merito (o “colpa”, dipende dai punti di vista) dell’Anticiclone Sub-Tropicale che dal nord Africa si sta estendendo al Vecchio Continente avanzando da Sud/Ovest tramite la penisola Iberica. Ieri in Spagna sono già state raggiunte temperature roventi, con +37°C a Cordova, +36°C a Siviglia, +34°C a Bilbao, Saragozza e Pamplona, +33°C a Madrid.

Molto caldo anche nel Sud della Francia con +34°C a Montélimar, Biscarrosse, Carpentras, Carcassonne e Cazaux e +33°C a Bourdeaux, Tolosa, Nimes e Dax. In Centro Europa la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +30°C nei Paesi Bassi, a Twente. In Scandinavia spiccano i +24°C di Torpshammar e Delsbo, località della Svezia centrale ben a nord di Stoccolma. L’Italia ovviamente non è stata da meno, con temperature molto elevate al Centro/Nord su cui hanno spiccato per caldo i +31°C di Roma, Firenze e Bolzano. Tutto questo, però, nei prossimi giorni verrà letteralmente ridicolizzato dall’estensione dell’Anticiclone che ingloberà in una bolla di caldo africano dapprima Spagna e Portogallo, poi la Francia e infine anche l’Italia.

Al contrario, una goccia fredda sta scendendo dalla Russia verso l’Europa orientale e i Balcani. Ieri a Kiev, la capitale dell’Ucraina, la temperatura massima non ha superato +11°C, e nei prossimi giorni mentre l’Europa occidentale si infuocherà, il freddo riporterà condizioni quasi invernali nel Mediterraneo centro/Orientale, non solo tra Grecia e Turchia ma persino a Creta, in Libia e in Egitto.

Già domani, Venerdì 20 Maggio, la bolla d’aria calda valicherà lo Stretto di Gibilterra portandosi dal Marocco su Spagna e Portogallo, dove la colonnina di mercurio supererà abbondantemente i +40°C in molte località. Molto caldo anche sulle Alpi, tra Svizzera e Austria, mentre rimarrà freddo il Mediterraneo centro/orientale:

Nella giornata di Sabato 21 Maggio la goccia fredda nel Mediterraneo orientale si sposterà sempre più ad est, verso l’Egitto, lasciando ampio spazio all’Anticiclone Africano di risalire il “Mare Nostrum” da ovest: sarà una giornata rovente in Spagna, con temperatura fino a +40°C addirittura a Madrid, e nel sud della Francia, ma inizierà a fare molto caldo anche in Italia, con temperature da record al punto che in Piemonte supereremo i +36°C e sarà solo l’inizio di un’ondata di calore molto intensa e anche particolarmente lunga.

Domenica 22 la “bolla” di caldo africano, infatti, ingloberà per la prima volta tutt’Italia: le temperature più alte rimarranno quelle di pianura Padana e Sardegna, ma inizierà a fare molto caldo anche nel resto del Paese, in modo particolare nelle zone interne dell’Appennino, con temperature oltre i +35°C da Firenze a Foggia, da Perugia a Sulmona. In Spagna sarà un’altra giornata di fuoco stavolta fin sulle coste orientali, da Barcellona a Valencia oltre i +38°C. Attenzione, però, al fronte perturbato che arriverà dall’Atlantico e provocherà temporali e collo termico in Portogallo.

La prossima settimana inizierà con il giorno più caldo sull’Italia centrale e meridionale: Lunedì 23 Maggio, infatti, le temperature supereranno i +37°C per la prima volta in stagione anche al Sud, in Calabria e Sicilia, mentre forti temporali inizieranno a colpire il Nord dove si concluderà gradualmente l’ondata di calore e inizierà una settimana che si prospetta molto perturbata e anche più fredda.

Ma dell’evoluzione successiva parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb.