Previsioni Meteo: caldo estivo anche oggi, punte di +33/+34°C

Valori di pressione in ulteriore rinforzo, per oggi, verso il Mediterraneo centrale e tempo estivo che continuerà a caratterizzare un po’ tutto il territorio. L’anticiclone si potenzierà ulteriormente soprattutto sui settori occidentali italiani, quindi in particolare sulle isole maggiori e sul medio-alto Tirreno, ma diffusamente anche al Nord. Sul medio-basso Adriatico e al Sud non ci saranno grosse variazioni bariche, con alta pressione anche qui dominante ma con circolazione in via generale che proverrà dai quadranti settentrionali e con infiltrazioni di aria più fresca in quota, responsabili ancora di una instabilità temporalesca pomeridiana soprattutto a ridosso dei rilievi. L’instabilità, invece, sarà fiacca per oggi sulle aree alpine e prealpine in genere, salvo qualche fenomeno localizzato.

Le ore mattutine transiteranno come al solito all’insegna del sole e del bel tempo prevalente da Nord a Sud. Da segnalare, però, nubi basse di derivazione marittima tre il Sud Salernitano e le coste tirreniche centro-settentrionali calabresi, con cieli diffusamente più nuvolosi, localmente anche coperti in prossimità delle località tra Polinuro, Sapri, Lauria, Scalea, Cetraro e anche sull’area Lamezia Terme, nubi basse peraltro soltanto in parziale dissolvimento per il resto della giornata. Da segnalare anche velature medio-alte sulla Sardegna orientale e localmente sulla Lombardia e sul Parmense, ma naturalmete del tutto innocue. Per le ore pomeridiane, il bel tempo continuerà a interessare la gran parte dei settori tuttavia, come già anticipato, una maggiore calura diurna e qualche infiltrazione più fresca in quota innescheranno temporali lungo l’Appennino centro-meridionale, in particolare sui rilievi abruzzesi centro-meridionali, sul Molise, sulla Campania interna, sui settori interni della Puglia, su buona parte della Basilicata e fino ai rilievi settentrionali della Calabria.

I fenomeni potranno essere localmente anche forti e grandinigeni, con maggiore probabilità sull’area tra il Materano e il Tarantino, ai confini tra la Lucania sudorientale e i settori interni della Puglia centro-meridionale. Qualche temporale, ma più localizzato, sarà possibile anche sui rimanenti rilievi interni dell’Abruzzo, qualche altro sul Nordovest Appennino, settori interni liguri centrali e quelli emiliani sud-occidentali, e temporali localizzati anche sull’alto Veneto. Sole caldo estivo prevalenti altrove. Le temperature, per la giornata odierna, subiranno un ulteriore, lieve aumento, soprattutto sulle isole maggiori, sul medio-alto Tirreno e sulle regioni settentrionali, con massime mediamente comprese tra +24 e +29°C, ma diffuse sui +30/+31/+32°C, fino a punte di +33/+34°C, possibili soprattutto sulle aree interne della Sardegna, localmente della Sicilia e tra la Puglia interna e la Lucania sudorientale. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati con locali rinforzi da Nordovest sul medio Adriatico, sul medio Tirreno, moderati occidentali sulla Campania, moderati con locali rinforzi da Nord/Nordest sul Canale di Sicilia, moderati con rinforzi da Est/Sudest sul Canale di Sardegna; venti deboli o moderati da direzione variabile altrove.