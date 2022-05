Previsioni Meteo: a inizio giugno torna il caldo intenso, punte di +39°C

MeteoWeb

Le ipotesi di non continuità instabile dopo la fase più fresca e piovosa di fine mese, prendono ulteriormente quota. Gli ultimissimi aggiornamenti confermano quanto già accennato ieri (e contrariamente, invece, a quanto supposto qualche giorni fa) ossia la possibile ripresa del fronte stabilizzante subtropicale proprio con l’avvento di giugno e, quindi, nuova affermazione anticiclonica calda, probabilmente per i primi 4/5 giorni del nuovo mese. La configurazione barica che verrebbe a crearsi sul settore euro-atlantico, sarebbe del tipo come quello rappresentato nell’immagine in evidenza ed elaborata dal modello europeo ECMWF, quindi con isolamento di un’area ciclonica al largo del Portogallo e traghettamento lungo l’ascendente depressionario di un promontorio di alta pressione proveniente dal territorio algerino-tunisino verso il Mediterraneo centrale.

Naturalmente, si tratterebbe di un’alta pressione a cuore caldo che porterebbe nuova ondata di afa su tutto il territorio italiano, ma di più sulla Sardegna e sulle regioni centrali. Stando al prospetto termico simulato proprio dal Centro di Calcolo Europeo, le temperature potrebbero tornare sopra media su tutto il territorio, localmente in maniera anche considerevole. Come mostrato nella mappa interna sulle anomalie termiche, sarebbero attesi, per il periodo 1/5 giugno, valori leggermente sopra la norma su buona parte delle regioni settentrionali e su quelle meridionali, Sicilia compresa; valori moderatamente sopra la norma su tutto il Centro e anche sull’Emilia-Romagna centro-orientale, valori sensibilmente sopra la norma sulla Sardegna e sui settori interni tirrenici, tra il Lazio, la Toscana e localmente l’Umbria occidentale. Le anomalie potrebbero andare da 2 /4°C sopra norma in via generale a 7/8°C sopra la norma sulla Sardegna e sulle aree interne del Centro. Dunque, altra fase decisamente estiva con punte massime diffusamente comprese in pianura tra +30 e +35°C nella fase più calda e magari con valori estremi che potrebbero portarsi addirittura fino a +38/+39°C, soprattutto sulle aree interne sarde, ma +37/+38°C possibili anche e sulle aree interne tra la Toscana, il Lazio e l’Umbria. In riferimento ai fenomeni, per la fase in esame sarebbe computata una prevalente stabilità, salvo naturalmente più temporali da calura sui settori alpini e prealpini, in qualche caso sconfinamenti anche verso le pianure a essi più vicine, e qualche temporale più occasionale sui rilievi appenninici. Maggiori dettagli sulla prossima fase calda per inizio giugno, nei nostri quotidiani aggiornamenti.