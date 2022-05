Previsioni Meteo: caldo primaverile nei prossimi giorni, con rovesci e temporali pomeridiani

MeteoWeb

Abbiamo già evidenziato in precedenti previsioni sul medio periodo che la fase anticiclonica e calda primaverile continuerà anche questa settimana. Non si intravedono, quindi, sostanziali mutazioni sotto l’aspetto barico che continuerà a vedere un’alta pressione dominante su buona parte dell’Europa centro-occidentale e anche del Mediterraneo. Tuttavia, una diversa concentrazione dei massimi anticicloni, un po’ più decentrati a Ovest, consentirà lievi infiltrazioni di correnti più fresche alle medie quote della troposfera, responsabili di instabilità diurna più estesa e più insistente sui settori alpini e prealpini, ma localmente anche su qualche pianura del Nord e sui settori appenninici centro-meridionali.

Nella mappa di sintesi interna sui possibili fenomeni temporaleschi, abbiamo circoscritto in colore a scala di blu le aree potenzialmente più interessate da instabilità. Ancora una volta rovesci e temporali potranno riguardare diffusamente i settori alpini e prealpini, per qualche fase locali pianure del Nord e rovesci o temporali pomeridiani si affacceranno anche sul Centro Sud Appennino.

In particolare, per lunedì 16, rovesci e temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi, più intensi tra Alto Adige, Nord Veneto e Friuli qualche temporale anche verso le pianure centrali del Veneto; temporali pomeridiani localmente anche forti sui settori interni abruzzesi, sull’Ovest Molise e sulle aree interne della Campania, fino a quelle settentrionali della Lucania. Tempo asciutto caldo e soleggiato altrove.

Per martedì 17, l’instabilità pomeridiana sarà un po’ più circoscritta e interesserà di più la Lucania, ancora qualche rilievo della Campania orientale, specie tra il Salernitano e l’Avellinese, i rilievi settentrionali della Calabria, localmente l’Abruzzo meridionale e il Molise occidentale e ancora localmente i rilievi tra l’alto Veneto e il Friuli. Scarsa opportunità per temporali sul resto delle Alpi, sole e bel tempo altrove.

Per mercoledì 18 maggio, di nuovo temporali più estesi sulle Alpi, soprattutto centro-orientali, tra l’alta Lombardia, il Trentino, i settori alpini e prealpini del Veneto, fino al Friuli occidentale; temporali anche sull’Ovest Piemonte, soprattutto Ovest Torinese, Cuneense, qualcuno occasionale tra i rilievi della Liguria di Levante e l’alta Toscana e temporali localmente forti sul Lazio centro-meridionale, verso il Nord Casertano e ancora tra la Basilicata meridionale e il Centro Nord della Calabria. Persisteranno bel tempo, sole e caldo sul resto dell’Italia. Il quadro termico vedrà un ulteriore progressivo aumento sui settori tirrenici centro-meridionali, sulle isole maggiori e, da martedì, al Nordovest, con le massime fino a +32° sulle isole e sul medio Tirreno, più o meno stazionarie e sempre sopra la media sul resto dei settori, comprese mediamente tra +23 e +28/+29°C. Possibile un calo per mercoledì 18 sul medio-alto Adriatico e al Nordest.