Previsioni Meteo: quando andrà in crisi l’anticiclone?

Circa l’evoluzione del tempo per il prosieguo di maggio, abbiamo già avuto modo di evidenziare in precedenti nostre previsioni meteo sul più lungo termine, che, per circa 7/8 giorni ancora, non sono attesi cambiamenti degni di nota nella circolazione generale a scala euro-atlantica. A parte un po’ di instabilità, più che altro da calura, proprio in questi giorni e in forma molto localizzata nel corso della settimana, soprattutto in prossimità di qualche rilievo, le condizioni bariche continuerebbero a essere contrassegnate da una prevalente alta pressione, quindi da tempo ampiamente stabile e soleggiato.

Abbiamo altresì indicato possibili date dalle quali la circolazione barica potrebbe vedere una maggiore influenza di correnti più instabili settentrionali. Queste, allo stato attuale anche degli ultimi aggiornamenti, sono confermate e si tratterebbe, sostanzialmente, dell’ultima settimana di maggio, quindi dal 24/25 verso fine mese. A partire da quelle date, l’alta pressione, che nella fase precedente potrebbe avere anche momenti di enfasi con valori barici abbondantemente alti e tali da comportare una fase pienamente estiva per qualche giorno, potrebbe iniziare a subire progressive corrosioni a opera di una circolazione umida e instabile nordeuropea. Al momento ancora non è ben chiaro la capacità incisiva di queste correnti più instabili, tuttavia esse sarebbero senz’altro in grado di incidere in misura maggiore verso il Mediterraneo centrale, portare un calo termico generale e anche occasioni per rovesci e temporali più estesi, soprattutto in prossimità dei rilievi e probabilmente di più al Centro Nord in genere. Dunque, prospettive per un prosieguo del mese all’insegna di una maggiore efficacia anticiclonica fino al 23/24 maggio, poi probabilmente più rischio di rovesci o locali temporali anche con ridimensionamento termico. Maggiori dettagli sull’evoluzione per il resto di maggio nei nostri quotidiani aggiornamenti.