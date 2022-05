Sarà un’estate calda su buona parte dell’Europa: le previsioni di AccuWeather | DETTAGLI

MeteoWeb

L’estate si avvicina e gran parte dell’Europa potrebbe dover affrontare un’altra stagione che rivaleggia con il caldo record sperimentato nel 2021. Il team di previsioni a lungo termine di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, ha analizzato i modelli meteorologici in tutto il mondo per elaborare la tendenza prevista per l’estate 2022 nel Vecchio Continente. I meteorologi Tyler Roys e Alan Reppert ritengono che questa estate potrebbe essere più calda del normale per la maggior parte del continente.

Il caldo diffuso potrebbe avere un impatto diretto su milioni di europei sotto forma di costi di raffreddamento più elevati. “L’energia, in generale, può essere una preoccupazione quest’estate, soprattutto nei Balcani, in Francia e Germania”, ha detto Roys. Ecco i dettagli delle previsioni di AccuWeather per la prossima stagione estiva in Europa.

Ondate di calore per Italia, Spagna e Portogallo

L’estate nel suo insieme si preannuncia più calda del normale dal Portogallo all’Italia, ma Roys afferma che ci saranno “molti alti e bassi” nel corso della stagione. Ogni ondata di temperature al di sopra della norma durerà probabilmente una o due settimane e sarà caratterizzata da un calore record, ma i periodi di caldo saranno interrotti da round di maltempo che abbatteranno le temperature e porteranno la possibilità di precipitazioni. Reppert ha aggiunto che anche durante queste pause durante i periodi caldi, quando le temperature durante il giorno sono intorno alla norma, le minime notturne potrebbero rimanere miti.

I meteorologi di AccuWeather hanno parlato nello specifico della situazione dell’Italia, dove “potrebbe fare ancora più caldo in Italia quest’estate non solo a causa di Madre Natura, ma anche per le nuove regole che riguardano i condizionatori d’aria”, si legge, in riferimento alla regola che limita l’impostazione delle unità di condizionamento dell’aria a temperature inferiori a +27°C.

Le periodiche interruzioni del caldo nell’Europa occidentale non solo aiuteranno a ridurre i costi di raffreddamento, ma le possibilità di pioggia durante le pause potrebbero aiutare a limitare la minaccia di incendi estivi. “La minaccia di incendi potrebbe richiedere più tempo per svilupparsi in alcune parti della Francia meridionale e della Germania meridionale a causa delle precipitazioni che sono cadute lo scorso inverno fino all’inizio della primavera“, ha spiegato Roys.

Tempeste per spezzare il caldo estivo nei Balcani

Il forte caldo sarà uno dei maggiori fattori meteorologici dell’estate in tutta l’Europa meridionale, ma la seconda metà della stagione potrebbe prendere una forma leggermente diversa nella Penisola Balcanica rispetto alla Penisola Iberica. “Ci saranno periodi di calore intenso a volte e quando ciò non accadrà, ci sarà la possibilità di tempeste“, ha detto Roys.

In maniera simile alla scorsa estate, i Paesi e le città dei Balcani possono aspettarsi più giorni a temperature pari o superiori a +32°C quest’anno rispetto alla media a lungo termine. Nel 2021, Bucarest, in Romania, ha registrato 35 giorni (rispetto ad una media di 24) in cui la temperatura è stata pari o superiore a +32°C. Allo stesso modo, Atene, in Grecia, ha registrato 67 giorni con una temperatura di almeno +32°C, ben al di sopra della media di 46 giorni. Quest’anno, i meteorologi AccuWeather prevedono che la temperatura raggiungerà i +32°C tra 31 e 38 volte a Bucarest e tra 55 e 63 volte ad Atene.

I periodi caldi saranno accompagnati da preoccupazioni per la siccità, sebbene le prospettive di siccità in questa regione d’Europa siano leggermente migliori rispetto al 2021. “L’anno scorso, c’era la preoccupazione di non avere abbastanza acqua. I bacini idrici stanno probabilmente un po’ meglio di quanto non lo fossero l’anno scorso”, ha detto Reppert. Quest’anno, è probabile che la seconda metà dell’estate introdurrà la possibilità di temporali più frequenti rispetto alla prima metà dell’estate. Tuttavia, non saranno abbastanza diffusi per porre fine alla siccità.

I temporali saranno un’arma a doppio taglio. Sebbene le precipitazioni contribuiranno ad alleviare alcuni problemi di siccità nei Balcani, comporteranno il rischio di condizioni meteorologiche avverse, comprese tempeste che potrebbero danneggiare i raccolti di grano e mais in tutta la regione.

Le tempeste eviteranno in gran parte il Nord Europa

Si prevede che il caldo estivo non sarà così intenso nell’Europa settentrionale e nelle Isole Britanniche rispetto all’Europa meridionale ma “ci sarà la minaccia di forti tempeste dalla Francia alla Polonia“, ha spiegato Roys, aggiungendo che le tempeste non dovrebbero essere così diffuse o frequenti come le estati passate, ma potrebbero comunque mettere in pericolo vite e proprietà. L’estate scorsa, le inondazioni catastrofiche in Belgio e Germania dovute a una tempesta in lento movimento sono state descritte come uno dei peggiori disastri naturali che l’Europa abbia mai sperimentato, poiché le inondazioni hanno spazzato via interi edifici e causato la morte di oltre 200 persone. In maniera simile alla Penisola Balcanica, i temporali in tutto il Nord Europa aiuteranno ad alleviare alcuni (ma non tutti) problemi di siccità.

La metà dell’estate presenterà il maggior potenziale di ondate di calore in tutta la regione, che potrebbero avere un impatto su uno degli eventi sportivi più famosi al mondo, ossia il Tour de France che inizierà venerdì 1 luglio e proseguirà fino a domenica 24 luglio. Secondo Roys, il caldo potrebbe renderlo un “percorso impegnativo” quest’anno quando i corridori non sono in montagna. L’invito alla cautela, dunque, non varrà solo per i corridori, ma anche per gli innumerevoli spettatori che costeggiano il percorso.

Caldo precoce nel Regno Unito e in Irlanda

Il clima estivo non perderà tempo ad arrivare nelle Isole Britanniche, ma questo potrebbe non essere indicativo di ciò che l’intera stagione riserverà in tutta la regione. “Non sarebbe sorprendente se il caldo di questa estate si verificasse presto e poi diventasse più una temperatura altalenante“, ha spiegato Roys. Le migliori possibilità che Londra raggiunga i +32°C si avranno, dunque, nella prima metà dell’estate. La scorsa estate, la colonnina di mercurio ha raggiunto questo punto solo in un’occasione. Quest’anno, i meteorologi di AccuWeather prevedono 1-3 giorni con una temperatura pari o superiore a +32°C a Londra, il che è tipico per la città.

Il caldo di inizio estate sarà seguito da un tiro alla fune tra ondate di caldo e piogge, in particolare in Irlanda del Nord e in Scozia. La pioggia e i temporali sulle Isole Britanniche settentrionali si estenderanno verso est fino alla Norvegia e alla fine vireranno verso sud in Polonia e negli stati baltici. Tuttavia, ci saranno interruzioni occasionali per godersi le attività all’aperto senza bisogno dell’ombrello.