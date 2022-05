Previsioni Meteo: temperature estive e locali temporali, l’evoluzione per il resto della settimana

MeteoWeb

Prosieguo della settimana caratterizzato dall’egemonia dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. La figura stabilizzante si propone con promontorio proveniente dal Nord Africa, in rafforzamento nel corso dei prossimi 3/4 giorni, soprattutto sul Mediterraneo centro-occidentale, ma anche su buona parte delle nostre regioni. I valori geo-potenziali in quota saliranno ulteriormente fino a 584 dam intorno ai 5500 m; pressione non eccessivamente elevata a livello del suolo, tuttavia la solidità della struttura anticiclonica in quota garantirà bel tempo prevalente.

Solo le aree alpine e localmente prealpine continueranno a vedere disturbi, per il prosieguo della settimana, per una certa persistente attività temporalesca, dovuta soprattutto alla calura pomeridiana, temporali che saranno in forma irregolare sui settori colorati in celeste nella cartina interna, più intensi e anche più ricorrenti su quelli in blu più scuro. Esclusivamente per la giornata di mercoledì 18, sarà possibile qualche temporale in estensione anche alle pianure centro-meridionali del Piemonte, occasionalmente al Nordovest Appennino, tra i rilievi interni liguri e quelli estremi settentrionali della Toscana. Un altro aspetto da evidenziare è il caldo che continuerà a persistere per tutto il weekend, con possibili picchi tra venerdì 20 e sabato 21, quando i valori massimi potranno raggiungere anche i +34/+35°C, in particolare su alcune pianure settentrionali, specie dell’Emilia-Romagna, localmente sul Foggiano e sulle aree interne sarde. Maggiori dettagli sul tempo per il resto della settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.