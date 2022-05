Previsioni Meteo: fase stabile e calda in vista

MeteoWeb

Verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, si andrà progressivamente intensificando un’alta pressione di matrice nordafricana nel corso della settimana. Almeno fino al 23/24 maggio, le perturbazioni atlantiche rimarranno confinate verso l’Oceano o, al più, in azione sui settori continentali più settentrionali, mentre le correnti fresche continentali di queste ultime ore verranno deviate decisamente a Est. Insomma, si annuncia una fase stabile per tutta l’Italia con l’attività temporalesca diurna che cesserà quasi ovunque, anche sui settori alpini o al più qui ridotta in forma molto occasionale.

Ancora per giovedì 19, l’alta pressione, seppur già dominante, avrà una posizione più meridiana con promontorio ancora leggermente dislocato a Ovest e con aria un po’ più mite settentrionale che insisterà su alcune regioni del medio-basso Adriatico e appenniniche. Da venerdì 20, invece, e verso il fine settimana, il promontorio virerà verso Est, con la cupola anticiclonica che si rafforzerà proprio sull’Italia. Dunque, prospettive di fase più calda verso il fine settimana o, perlomeno, calda in forma più estesa, con temperature massime diffusamente comprese tra +24 e +30°C, spesso +31/+32°C, soprattutto sul Centro Nord e sulla Sardegna, fino a valori di +33/+34°C entro il weekend. Le aree più calde, come visibile dalla mappa temperature interna, saranno quelle pianeggianti dal Nord, con valori estremi diffusamente verso i +32/+33°C, ancora di più il Foggiano, qui fino a +34°C; piuttosto caldo anche sulle aree interne del medio Tirreno, tra la Toscana, l’Umbria, il Lazio e sui settori interni della Sardegna, qui fino a +31/+32°C. Temperature senz’altro miti e più gradevoli altrove, ma senza grossi accessi. Dal 23/24 maggio e ancor più poi nel corso dell’ultima settimana del mese, la situazione barica potrà mutare per il possibile innesto di cavi d’onda instabili settentrionali, quindi con possibile arrivo di più piogge e temporali, anche con calo termico. Maggiori dettagli sull’evoluzione per l’ultima parte del mese nei nostri prossimi aggiornamenti.