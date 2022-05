Previsioni Meteo: in arrivo giornate calde, anche su valori estivi

MeteoWeb

Il tempo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia va progressivamente assumendo connotati estivi. La pressione, infatti, sarà in progressivo aumento nei prossimi giorni un po’ su tutto il territorio, con struttura anticiclonica più radicata sui settori occidentali del nostro bacino, anche sulla Penisola Iberica, verso la Francia e poi verso il Nord Italia. Anticiclone di buona consistenza anche sul resto dell’Italia, ma leggermente meno potente. Dunque, in questo contesto barico, il flusso più caldo di provenienza subtropicale affluirà verso la Penisola Iberica, la Francia e anche verso il Mediterraneo occidentale fino a confluire sulle nostre regioni, in maniera più efficace verso il Nord Italia.

Il contesto termico nei prossimi 4/5 giorni, ma probabilmente anche per qualche giorno oltre, subirà un aumento generale da Nord a Sud mediamente nell’ordine di 2/3°C rispetto ai valori odierni che già si sono portati diffusamente sopra la media al Centro Nord. Saranno proprio le aree centro-settentrionali, infatti, a risentire di più del flusso caldo che progressivamente, soprattutto verso venerdì, sabato e magari ancora nel corso del weekend, potrà favorire temperature massime di tipo estivo su alcune aree pianeggianti dal Nord Italia e diffusamente fino a +27/+28/+29°C sulle pianure interne del Centro Nord. Nella mappa termica allegata, abbiamo evidenziato, a scala di colore arancio-rosso, le aree più interessate dal caldo. Spicca, con colori più accesi, la Pianura Padana centro-orientale, essenzialmente quella emiliano-romagnola, dove potranno essere raggiunte le punte più elevate, fino a +31/+32°C. Colori più accesi sempre sul resto del Nord e localmente lungo il medio-alto Adriatico qui con punte tra +25 e +28/+29°C. Farà più caldo anche sul resto del territorio, quindi sulle aree del medio-basso Tirreno, meridionali e sulle isole maggiori, magari anche qui con valori oscillanti tra +25/+27/+28°C tuttavia su queste aree si tratterà di valori tutto sommato nella media. Maggiori dettagli sull’evoluzione più calda per i prossimi giorni, nei nostri quotidiani aggiornamenti.