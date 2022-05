Previsioni Meteo: nuova ripresa anticiclonica nei primi giorni di giugno

MeteoWeb

Negli ultimi aggiornamenti sul medio-lungo termine, abbiamo evidenziato la tendenza a più diffuso peggioramento del tempo verso fine mese, con piogge più estese anche verso il Sud e con calo termico generale. Avevamo altresì supposto, sulla base dei dati dei giorni scorsi, una probabile prosecuzione a oltranza di una fase mediamente più instabile e relativamente mite anche per gran parte della prima decade di giugno. Nell’aggiornamento odierno sul lungo termine, ci sono senz’altro conferme per la fase più fresca e instabile negli ultimi giorni di maggio, ma la continuità sembrerebbe messa in discussione.

Infatti, l’aggiornamento odierno del modello europeo, ma un po’ di tutti i centri di calcolo, ipotizza un nuovo, moderato recupero della pressione nei primi 4/5 giorni del mese prossimo, con ritorno della stabilità diffusa, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove tornerebbero a aumentare nuovamente anche le temperature, seppur non ai livelli dichiaratamente estivi di questi giorni. Relativamente alle regioni settentrionali, le condizioni del tempo non cambierebbero di molto, poiché infiltrazioni umide atlantiche potrebbero insistere su questi settori e determinare ancora instabilità ricorrente e soprattutto diurna, in un contesto termico più mite. Sul più lungo termine, però, l’ipotesi di nuovi attacchi instabili di matrice oceanica verso il Mediterraneo centrale resta in piedi, per cui la parentesi più stabile anticiclonica e segnatamente verso le aree centro-meridionali italiane, potrebbe limitarsi ai primi 4/5 giorni di giugno; per il resto della prima decade, invece, sembrerebbe confermato il ritorno di una circolazione più instabile oceanica con nuovo rischio di rovesci e temporali piuttosto generalizzato sul territorio italiano. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo tra fine maggio e la prima parte di giugno nei nostri quotidiani aggiornamenti.