Previsioni Meteo: l’instabilità insiste al Centro/Sud, fenomeni intensi in Calabria e Sicilia

La circolazione instabile, che da qualche giorno è presente sul Mediterraneo centrale, va progressivamente attenuandosi, tuttavia ancora per oggi si mostrerà abbastanza attiva al punto da comportare instabilità ricorrente su diverse nostre regioni. Il fulcro depressionario principale agisce in prossimità della Sicilia e saranno proprio l’isola più meridionale, la Calabria centro-meridionale e anche la Sardegna, a essere interessate dai fenomeni più ricorrenti e localmente anche più intensi. L’instabilità riguarderà localmente il medio Adriatico e, nel corso della giornata, si estenderà anche alle aree del medio-basso Tirreno, tuttavia qui in forma più irregolare e localmente fenomeni irregolari interesseranno anche i settori alpini e prealpini.

Più in dettaglio, in queste ore mattutine, nubi più intense sono presenti sulla Sicilia, localmente sulla Sardegna interna, sul basso Tirreno in mare, localmente anche sulla Calabria centro-meridionale, tra il Lazio, l’Abruzzo, l’Umbria, il Nord Appennino, sulla Toscana settentrionale e sui settori alpini e prealpini. Su queste aree sono presenti anche locali fenomeni, più intensi sulla Sicilia centro-orientale, specie sulle aree interne, localmente forti anche sulle aree interne sarde; fenomeni occasionali anche tra il Pescarese, in Abruzzo, e tra Prato e Firenze, nella Toscana settentrionale, qualcuno fino all’Appennino emiliano. Nubi ma mediamente asciutto su Alpi e Prealpi, più ampiamente soleggiato sul resto dell’Italia. Per il pomeriggio e la sera, l’instabilità più accesa riguarderà la Sicilia, soprattutto centro-orientale, e le aree interne, anche la Calabria centro-meridionale, diffusamente la Sardegna, qui un po’ meno i settori Nord e in forma più debole e irregolare il medio basso Tirreno e il Centro Sud Appennino. Rovesci e temporali locali anche sui settori alpini e prealpini, soprattutto centro-occidentale e tra il basso Piemonte e il Ponente Ligure. I fenomeni più intensi sono attesi tra la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, qui localmente con accumuli anche tra 50 e 100 mm e qualche occasione per allagamenti lampo. Fenomeni moderati, localmente forti anche sulla Sardegna interna.

Tempo migliore sul resto dei settori magari con un po’ di nubi irregolari qua e là o qualche addensamento, ma in prevalenza asciutto e ampiamente soleggiato. Le temperature sono previste in generale, lieve aumento sui settori peninsulari, più o meno stazionarie sulle isole maggiori, con massime mediamente comprese tra +15 e +23°C, qualche punta fino a +25/+26°C soprattutto sulle aree tirreniche centrali e localmente su qualche pianura dal Nord. Infine i venti, attesi moderati con rinforzi dai quadranti orientali un po’ su tutti i settori appenninici, moderati con rinforzi da Nordovest sui bacini adriatici, moderati con rinforzi meridionali sulle aree prealpine e localmente alpine, moderati con rinforzi settentrionali in genere anche sui bacini tirrenici larghi e settentrionali, nonché sui canali e sui mari delle isole maggiori.