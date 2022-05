Previsioni Meteo: instabilità diffusa su molte regioni nel weekend

MeteoWeb

Il Mediterraneo centrale e gran parte delle regioni italiane continueranno a essere influenzate da una circolazione depressionaria a tutte le quote, mediamente collocata con la parte più attiva sul medio basso Tirreno, anche per tutto il fine settimana prossimo. Dunque, condizioni di instabilità insisteranno su molte nostre regioni, con piogge e temporali diffusi. L’azione depressionaria è computata con fulcro via via un po’ più meridionale, a ridosso della Sicilia, tant’è che il grosso del maltempo potrebbe progressivamente concentrarsi proprio sul medio-basso Tirreno. In ogni modo, l’attività ciclonica continuerebbe a coinvolgere un po’ tutto il territorio con ancora pioggia e rovesci diffusi fino alle regioni settentrionali.

Più in dettaglio, la giornata di sabato 7, evolverebbe all’insegna di nubi e precipitazioni da Nord a Sud, naturalmente non ovunque persistenti, anzi sulla gran parte dei settori in forma irregolare e con intensità debole-moderata. Le aree meno esposte a fenomeni sarebbero quelle centro-settentrionali toscane, la Liguria, gran parte dell’Umbria, qualche settore interno del Nordest Lazio, l’Est delle Marche, il Nordest della Romagna, le Alpi nordoccidentali e anche alcuni settori pianeggianti dal Nord, specie più meridionali. Sul resto delle aree, piogge e rovesci diffusi, più intensi tra Sud Marche e Abruzzo, localmente sulla Sardegna, sulla Sicilia, sulla Lucania, sulla Calabria, specie centro-settentrionale, sul basso Tirreno in mare e poi tra la Campania, la Lucania e il Nord Puglia. Rovesci di buona intensità anche sul Friuli-Venezia Giulia centro-meridionale, localmente su Alpi e Prealpi e sul Piemonte.

Per la giornata di domenica, ancora piogge diffuse al Nord, localmente sull’Emilia-Romagna, rovesci sparsi sulla Toscana, sul Lazio, sull’Abruzzo, occasionalmente sul Sud della Marche; maltempo più intenso tra Campania, Lucania, Calabria, specie tirrenica, poi su Sicilia, Sardegna e sul basso Tirreno in mare. Meglio sul resto della Toscana, sull’Umbria, sulle Marche, sulla Romagna orientale e sul Sudest Veneto. Nella mappa interna abbiamo evidenziato le aree maggiormente esposte alle precipitazioni, con fenomeni più forti verso il blu più scuro. Le temperature continueranno a porsi sotto le medie su buona parte del territorio, soprattutto sull’Emilia-Romagna, sulle regioni adriatiche, appenniniche e sulle isole maggiori; valori nella norma sulla Toscana e sul resto del Nord.

