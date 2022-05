Previsioni Meteo: oggi alta pressione dominante con tanto sole, punte di +32°C

MeteoWeb

L’alta pressione di matrice nordafricana continua a dominare sul Mediterraneo centrale sull’Italia. Per la giornata odierna, anzi, i valori, soprattutto alle quote medie della Troposfera, sono in ulteriore aumento con 580 dam diffusi alla quota di 5500 m soprattutto al Centro Nord, anche fino a 584 dam sul medio-alto Tirreno e sulle regioni settentrionali. Dunque, struttura anticiclonica che va ulteriormente solidificandosi anche se, ancora per la giornata odierna, una lieve curvatura barica continuerà a insistere sulle regioni meridionali, soprattutto del basso Adriatico e ioniche, qui con circolazione leggermente più fresca orientale, anche con una ventilazione più sostenuta e temperature più miti.

In linea generale, il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato su quasi tutto il territorio, salvo un po’ di temporali pomeridiani sui settori alpini più settentrionali e occidentali e qualcuno occasionale anche sull’estremo Sud. Più in dettaglio, mattinata con sole pieno un po’ ovunque, salvo un po’ di nubi medio-alte e innocue sul Piemonte, e nubi medio-basse un po’ più compatte sui rilievi orientali della Sicilia, anche localmente su quelli dell’Appennino meridionale calabrese, Aspromonte, con qualche addensamento su questi settori. Nel pomeriggio, si attiveranno un po’ di temporali soprattutto sull’Alto Adige, sull’estremo Nord Veneto e altri temporali possibili sui settori alpini occidentali piemontesi, soprattutto su Alpi Cozie e Alpi Graie di confine, qui localmente anche forti e localmente forti anche sull’Alto Adige.

Da evidenziare possibili scrosci di pioggia e locali temporali anche sui rilievi orientali della Sicilia, tra gli Iblei e l’aria etnea, qualcuno isolato anche sull’Aspromonte. Sempre sole dominante e bel tempo sul resto del paese. Le temperature sono previste più o meno stazionarie sui settori del medio-alto Tirreno, al nordovest e sulla Sardegna, in leggero calo altrove, magari di più sul medio-basso Adriatico. I valori medi si porranno tra +23 e +27°C, punte fino a +30/+32°C sulle regioni del medio-alto Tirreno e sulla Sardegna, fino a +30°C anche sulle pianure del Nord. Possibile anche qualche valore inferiore sulle coste meridionali. Da segnalare, infin, una ventilazione più sostenuta dai quadranti nord-orientali sulle regioni meridionali e di più sullo Jonio centro-occidentale, qui localmente anche forti; al pomeriggio, venti moderati o temporaneamente forti settentrionali sul basso Adriatico, da Nordest sullo Jonio occidentale e sul Sud-est Sicilia, moderati con rinforzi da nord-est anche sui canali delle isole maggiori; venti moderati sudorientali sul medio-alto Adriatico, meridionali sul medio-alto Tirreno.