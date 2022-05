Previsioni Meteo: oggi caldo e alta pressione, ma attenzione ai temporali pomeridiani

MeteoWeb

Sempre più alta pressione verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, con l’instabilità che va circoscrivendosi ulteriormente. La figura anticiclonica, tuttavia, porrà i suoi massimi ancora per oggi soprattutto sui settori centro-occidentali europei, mentre sul Mediterraneo centrale e sulla nostra penisola agisce il margine più orientale e meridionale, ancora non totalmente protettivo rispetto a residue infiltrazioni di correnti più fresche settentrionali. Queste, infatti, seppure in forma più ridotta, continueranno per la giornata odierna e determineranno una certa instabilità pomeridiana.

Queste ore mattutina, però, stanno trascorrendo e continueranno a trascorrere con bel tempo soleggiato e stabile su tutto il paese, salvo un po’ più di nubi sparse in forma irregolare sulle estreme aree meridionali, soprattutto sullo Jonio settentrionale, Golfo di Taranto, sul Crotonese, area Sila, in Calabria, e su diversi settori della Sicilia, soprattutto settentrionale e meridionale, occasionalmente sulla Sardegna. Nelle ore pomeridiane, invece, ci sarà un progressivo fiorire di nubi cumuliformi lungo l’Appennino centro-meridionale, sui settori della basso Tirreno sulle isole maggiori, con sviluppo di rovesci e locali temporali, attesi più intensi sulla Sicilia centro-occidentale, localmente sulle aree interne della Sardegna e tra l’Ovest e il Sud della Campania, il Sud Ovest della Lucania e l’estremo Nordovest della Calabria.

Locali addensamenti anche sui settori alpini, ma qui con qualche temporale più occasionale verso le Dolomiti e sulle Alpi occidentali piemontesi. prevalenza di tempo asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto del territorio. Le temperature sono attese in ulteriore aumento con valori massimi mediamente compresi in pianura tra +15 e +25°C, ma localmente verso i +27/+28°C, in particolare sulle pianure centro-settentrionali, qui con qualche punta anche oltre. Infine i venti, attesi moderati con rinforzi settentrionali o nord-occidentali lungo l’Adriatico, localmente sul Tirreno centrale e sui Canali delle isole maggiori; venti moderati con rinforzi da nord-est sullo Jonio estremo occidentale verso le coste meridionali siciliane, altrove venti deboli o moderati sempre in prevalenza settentrionali.