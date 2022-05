Previsioni Meteo: oggi bel tempo e caldo in tutta Italia, picchi di +32°C

MeteoWeb

L’alta pressione continua a tenere banco sul Mediterraneo centrale e sull’Italia e va ulteriormente rinforzandosi, soprattutto alle quote medio-alte dell’atmosfera. Le condizioni bariche al suolo si mantengono intorno ai 1.020/1.022 hpa, quindi abbastanza alte ma non in maniera eccessiva, invece, i valori geo-potenziali crescono ancora intorno ai 5500 m, mediamente sui 575 e 580 dam con condizioni di più dichiarata stabilità in quota. In questo contesto, il tempo conseguente sull’Italia non può che essere all’insegna del sole dominante pressoché ovunque, semmai con qualche fastidio da calura pomeridiana, ma esso risulterà piuttosto circoscritto ed essenzialmente sui rilievi alpini.

La mattinata si presenterà all’insegna del bel tempo da Nord a Sud, con sole dominante, salvo un po’ più di nubi basse, per l’azione di aria marittima, sui settori del medio-basso Tirreno, tra la Campania occidentale e la Calabria tirrenica, localmente fino alle coste estreme meridionali laziali; altre nubi basse sulla Liguria, soprattutto centrale e di Ponente, con cieli su tutti questi settori parzialmente nuvolosi, occasionalmente anche coperti, ma poi via via con nubi in parziale dissolvimento. Nelle ore pomeridiane, continuerà il bel tempo soleggiato e stabile quasi ovunque, salvo un po’ più di nubi irregolari cumuliformi in sviluppo sui rilievi alpini, localmente appenninici, qui con qualche temporale occasionale tra i rilievi meridionali laziali e l’Ovest Molise e qualcuno sui rilievi calabresi settentrionali; possibili tempo sull’Alto Adige, localmente su alta Lombardia e alto Piemonte.

Da rilevare ancora il contesto termico che si porrà sopra la media un po’ su tutto il territorio, ma di più al Centro-Nord, dove i valori massimi potranno portarsi fino a +31 a +32°C, soprattutto sulla Pianura Padana centro-orientale, tra l’Emilia-Romagna, il Veneto e la Venezia Giulia; valori mediamente compresi tra +20 e +27°C sul resto delle aree pianeggianti, in diversi casi fino a +28/+30°C sulle rimanenti pianure del Nord. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati con rinforzi occidentali sul Nord Appennino, sulla Toscana, sul Lazio, localmente fino alla Campania nordoccidentale; venti moderati con rinforzi meridionali sul Golfo ligure e sulla Liguria stessa, localmente tra Est Piemonte e Ovest Lombardia; moderati con rinforzi sudorientali sull’alto Adriatico e settentrionali sul Canale di Sicilia. Venti deboli o moderati da direzioni variabile altrove.