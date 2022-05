Previsioni Meteo: oggi clima fresco e diffusa instabilità su gran parte della penisola

MeteoWeb

L’Italia continua a essere interessata da un vortice depressionario quest’oggi in azione sul medio-basso Tirreno. Come da previsioni meteo, la giornata odierna vedrà più nubi e precipitazioni in particolare al Centro Sud, fenomeni più irregolari e mediamente più deboli al Centro Nord, qui con diverse aree anche con tempo asciutto. Più in dettaglio, in queste ore mattutine una estesa copertura del cielo riguarda i settori appenninici centro-meridionali un po’ tutti, specie quelli del versante adriatico; nubi diffuse anche al Sud, sulle isole maggiori e sulle aree centro-orientali del Nord. Su tutti questi settori sono presenti anche piogge e rovesci sparsi, in qualche caso più intensi sull’Abruzzo, sul Molise, sull’Est Campania, sui settori interni settentrionali della Puglia, sulla Lucania, fenomeni deboli o moderati irregolari altrove. Tempo migliore sul resto delle regioni, magari con nubi irregolari, ma con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite.

Per le ore pomeridiane e serali, l’instabilità più intensa è attesa tra i settori interni dell’Abruzzo, quelli orientali laziali, sul Molise, sul Centro Est della Campania e sulla Lucania, qui con rovesci e temporali abbastanza continui, localmente di moderata-forte intensità. Addensamenti con rovesci anche sulla Calabria, specie appenninica e di più sulla Sila, sul Crotonese, altri rovesci e locali temporali sul Centro Nord della Sicilia, più intensi sul messinese interno, e piogge e rovesci irregolari anche sulla Sardegna, soprattutto centro-meridionale. Addensamenti con rovesci anche sui settori appenninici della Toscana settentrionale e localmente verso quelli emiliano-romagnoli centrali, nubi e rovesci irregolari un po’ su tutto i settori alpini e prealpini, qualcuno anche tra le pianure sudorientali lombarde, quelle centro-settentrionali venete e friulane, ma qui in forma più debole e decisamente più localizzata. In serata, possibili rovesci anche sulla Toscana meridionale.

Tempo migliore altrove con nubi irregolari, ma scarsi fenomeni o più deboli localizzati e più ampie schiarite. accumuli anche importanti sono attesi entro la mezzanotte sulle aree interne abruzzesi, localmente molisane, laziali e sull’area Matese, tra Nord Campania e Molise, fino a 50/60 mm, ma anche punte di 80/90 mm tra le aree interne del Chietino e dell’Aquilano occidentale, rilievi a Ovest di Sulmona. Le temperature sono attese in lieve e generale calo al Centro Sud, in leggero aumento al Nord, specie sui settori pianeggianti, con valori massimi mediamente compresi tra +14 e +22/+23°C, qualche punta verso i +24/25°C sulle aree pianeggianti del medio Tirreno. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati o forti mediamente settentrionali o orientali sul Tirreno centrale e sulle aree appenniniche; moderati o forti da Nord Nordest tra il Golfo ligure occidentale e il Mare di Corsica nordoccidentale, moderati o forti da Nord Nordovest sui Mari intorno alla Sardegna e sul Canale di Sardegna, moderati con rinforzi occidentali o sud-occidentali sul Canale e sul Mare di Sicilia, moderati o forti sudorientali sullo Jonio centrale e settentrionale, specie verso il Golfo di Taranto, le coste lucane e calabresi settentrionali. Venti mediamente deboli o moderati da direzione variabile altrove.