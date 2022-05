Previsioni Meteo: oggi correnti settentrionali più fresche, temporali pomeridiani sui rilievi alpini

MeteoWeb

Come anticipato nelle nostre previsioni meteo, nella giornata odierna sta intervenendo una corrente un po’ più fresca settentrionale su alcune regioni, segnatamente su quelle di Nordest, del medio-basso Adriatico e sulle aree relative appenniniche. L’aria da Nord sta scendendo lungo il Franco orientale di un’alta pressione che continua a dominare la scena su buona parte del Mediterraneo e dell’Europa, tuttavia con massimi che temporaneamente si sono spostati un po’ più a Ovest. In termini sostanziali, non ci saranno conseguenze sul tempo per l’Italia, che continuerà a vedere sole dominante sulla gran parte dei settori, salvo, appunto, una maggiore ventilazione più fresca sul medio-basso Adriatico, un calo termico sulle aree orientali e un’attività temporalesca pomeridiana, ma questa circoscritta solo ad alcuni rilievi alpini.

Più nel dettaglio, queste ore mattutine stanno transitando all’insegna del sole dominante sui settori centro occidentali del Nord, su tutte le aree tirreniche centro-settentrionali e sulle isole maggiori. Piuttosto soleggiato anche sul medio-basso Adriatico e sull’Ovest della Campania, più nubi invece dal Nord Abruzzo, Marche, verso il medio-alto Adriatico, quindi verso le coste venete, su questi settori anche con addensamenti e qualche rovescio in mare sull’alto Adriatico. Nubi irregolari diffuse anche su Alpi e Prealpi centro-orientali e nubi basse con locale copertura del cielo sulla Calabria tirrenica centro-settentrionale.

Per il pomeriggio e la sera, una nuvolosità più intensa andrà sviluppandosi sui settori alpini e prealpini, associata a locali rovesci e temporali, segnatamente sulle aree colorate in azzurro in cartina, mentre sul resto dei settori il tempo continuerà a mostrarsi asciutto e ampiamente soleggiato nelle ore diurne, sereno la sera, salvo ancora nubi diffuse sul medio-alto Adriatico, localmente sul Centro Sud Appennino e anche sulla Calabria. Sotto l’aspetto termico, abbiamo già rilevato un calo più apprezzabile sulle aree adriatiche, ma sul resto dei settori le temperature si manterranno sostanzialmente stazionarie e ancora piuttosto calde soprattutto sulle aree tirreniche centrali e localmente anche su quelle interne delle isole maggiori. I valori massimi sono attesi mediamente tra +23 e +28°C, valori spesso verso i +29/+31° ma con punte anche verso i +32 /+33°C su qualche area pianeggiante interna della Toscana e del Lazio. Un rilievo ancora una volta sulla ventilazione che sarà moderata con rinforzi settentrionali sul medio-basso Adriatico e al Sud, moderata o forte da Nord/Nordovest sul Canale di Sicilia, moderata con locali rinforzi occidentali sul Centro Nord Appennino e moderata con rinforzi sudorientali sull’Emilia-Romagna e sulla Pianura Padana centrale.