Previsioni Meteo: oggi bella giornata tardo primaverile in tutta l’Italia, punte di +33°C

L’alta pressione domina incontrastata sul Mediterraneo centrale. Nella giornata odierna sono attesi i valori geo-potenziali, ossia i valori di pressione alle quote un po’ più alte, in media Troposfera, più elevati di tutta la serie, fino a 588 dam al Nordovest, sull’alto Tirreno e sulla Sardegna, ma 582/584 dam diffusi un po’ su tutto il territorio nazionale. Naturalmente ne conseguirà un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni e con poche occasioni anche per instabilità diurna, semmai questa decisamente localizzata su qualche settore alpino.

Più in dettaglio, la mattinata evolverà all’insegna del sole dominante pressoché ovunque, salvo poche nubi alte e sottili in transito tra la Toscana orientale, il Nord Lazio, l’Umbria, le Marche e poi sul medio-alto Adriatico in mare, ma assolutamente innocue, magari solo in grado di velare localmente il cielo. Una locale, parziale nuvolosità interessa qualche settore alpino e prealpino, ma anche in questo caso decisamente innocua. Poche variazioni anche per le ore pomeridiane, con bel tempo e sole prevalente un po’ ovunque, salvo in questo caso una maggiore parziale nuvolosità sulle Alpi e sulle Prealpi, qui magari anche con qualche locale addensamento tra l’Alto Adige, la Valle d’Aosta e l’alto Piemonte, associato a qualche isolato rovescio o breve acquazzone, ma niente di particolarmente significativo.

Bel tempo e cielo stellato anche in serata. Le temperature si sono riportate sopra la media su buona parte del territorio, da 2 a 4/5°C sulle regioni centro-meridionali peninsulari e sulla Sardegna, fino a 6/7°C oltre al Nordovest e sull’alto Tirreno; i valori restano più miti e nella media essenzialmente sull’estremo Sud della Calabria e sulla Sicilia, qui anche fino a un paio di gradi sotto media sui settori centro-meridionali insulari. Le temperature massime sono attese mediamente tra +24 e +30°C, ma punte fino a +31° sull’Emilia-Romagna, +32° nelle valli alpine di Nordest, settore Bolzano, qui anche fino a +33°C e possibile +33°C anche sui settori interni della Sardegna. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati con rinforzi meridionali sul medio-alto Tirreno, sul medio-alto Adriatico, sull’Appennino ligure, da Sudovest sul Nord Appennino; venti moderati o forti settentrionali sul basso Adriatico, sul Canale d’Otranto e sullo Jonio orientale, moderati o forti da Est/Sud-est sul Canale di Sardegna. Venti deboli o moderati da direzione variabile altrove.