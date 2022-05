Previsioni Meteo: oggi peggioramento su diverse regioni

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il tempo sta peggiorando su diverse aree per l’affondo sul Mediterraneo centro-occidentale di un cavo instabile nord-atlantico. L’onda perturbata, in penetrazione sul nostro bacino attraverso la Francia, il Centro Europa, ha già attivato una circolazione depressionaria in prossimità del Mediterraneo centro-occidentale, più esattamente tra le Baleari, la Sardegna e il Nord Africa, settori settentrionali algerini. Il centro vorticoso alle medie quote, per di più corrisposto al suolo da una bassa pressione tra Algeria e Tunisia, sta spingendo verso Nord aria umida e instabile in grado di arrecare un più significativo peggioramento del tempo.

Già molte nubi e piogge sono in atto sulla Sardegna, soprattutto centro-occidentale e settentrionale, con fenomeni localmente anche forti, in particolare sul Sassarese. Nubi più compatte anche su Centro Nord Lazio, Toscana, localmente su Umbria, fino alle Marche occidentali e poi sul Nord Appennino, tra il Sud dell’Emilia-Romagna e i rilievi toscani, con altri rovesci e anche locali temporali, più intensi tra il Grossetano e il Viterbese, localmente anche sul Fiorentino orientale. Instabilità più accesa sull’Ovest Piemonte, con rovesci e temporali localmente anche forti sui settori soprattutto prealpini, tra il Torinese occidentale, il Biellese, fino localmente alla Valle d’Aosta orientale e all’alto Piemonte. Molte nubi sul resto delle aree centro-settentrionali, ma con fenomeni più occasionali e localizzati, in prevalenza più asciutto sul resto del Nord.

Nubi medio-alte anche al Sud e sull’Ovest della Sicilia, tuttavia anche qui con tempo asciutto, per di più anche con maggiore soleggiamento soprattutto tra la Sicilia centro-orientale, la Calabria e la Lucania. Per il resto della giornata, è atteso un ulteriore peggioramento, in particolare tra il Piemonte, anche la Valle d’Aosta, la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Toscana. Su queste regioni, sono attesi i fenomeni più diffusi e più intensi, localmente anche forti sulle aree evidenziate nella mappa interna con colorazione blu più scura. Piogge e rovesci moderati o forti anche sulla Sardegna settentrionale e fenomeni irregolari, mediamente moderati, localmente più deboli, sul resto del Centro, sul resto della Sardegna e anche sul resto del Nord, sebbene qui con prospettiva di tempo più asciutto tra il Veneto centro-orientale e gran parte del Friuli-Venezia Giulia. In serata, locali addensamenti con qualche pioggia sparsa potranno raggiungere anche la Campania centro-occidentale. Nubi irregolari e perlopiù medio-alte continueranno a insistere verso il resto del Sud, ma in un contesto di tempo ancora mediamente asciutto e anche con maggiori schiarite. Le temperature sono attese in aumento soprattutto al Sud e di più sulla Sicilia; in calo progressivo al Centro Nord e anche sulla Sardegna, di più al Nordovest. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati o forti soprattutto sui Mari e sui Canali intorno alle isole maggiori e sul medio-basso Tirreno in mare, più intensi e forti sudorientali sul Mare e sul Canale di Sicilia, moderati o forti da Est/Sudest sul medio-basso Tirreno e diffusamente sulla Sicilia. Suoi settori settentrionali dell’isola, saranno possibili raffiche da Sudest fino a 120 km/h, in particolare sui rilievi tra il Palermitano e il Messinese. Venti moderati con rinforzi sudorientali sui bacini adriatici e moderati o forti da Nordest sul Golfo ligure orientale; venti moderati o forti da Nord sul Mare di Sardegna largo, moderati con locali rinforzi da Sud/Sudest sui bacini ionici.