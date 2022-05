Previsioni Meteo: oggi rischio forti temporali e grandinate, picchi di 90/100 mm

MeteoWeb

La circolazione barica sul Mediterraneo centro-occidentale è caratterizzata, in questi giorni, da una doppia azione: una instabile di matrice atlantica, che mediamente sta interessando i settori a Ovest del bacino e via via in avvicinamento verso quelli centrali, un’altra molto calda e stabilizzante di matrice nordafricana, più diretta verso le are centrali del Mediterraneo. La conseguenza tra queste due azioni è una sostanziale maggiore presenza di nubi sul territorio italiano, nubi che al Nord, localmente al Centro e sulla Sardegna porteranno rovesci e anche locali temporali; un po’ di nubi anche sul resto dei settori, ma si tratterà di nubi medio-alte pressoché innocue e senza conseguenze.

Più nel dettaglio, la mattinata sta vedendo una diffusa copertura del cielo tra l’alta Toscana, la Liguria di Levante, l’Emilia-Romagna, soprattutto centro-meridionale, qui anche con qualche debole rovescio sparso. Nubi diffusi anche sulla Sardegna, soprattutto centro-meridionale, anche qui con rovesci o qualche temporale, specie tra Oristanese meridionale, Medio Campidano e Cagliaritano. Diffusa copertura del cielo anche sulle Marche, con qualche debole rovescio sui settori centro-orientali e nubi diffuse sulla Sicilia occidentale, ma qui tempo più asciutto. Altrove, prevalente soleggiamento o solo un po’ di nubi medio-alte, innocue. Per il corso del pomeriggio e ancora di più la sera, è atteso un progressivo peggioramento delle condizioni del tempo sui settori alpini e prealpini un po’ tutti, sull’Ovest e Sud dell’Emilia-Romagna e diffusamente sulla Sardegna, con rovesci e temporali più intensi e anche più estesi, magari irregolari e più localizzati sulle pianure centro-occidentali del Nord e sul Centro Nord Appennino. Rovesci più forti in serata sulla Sardegna occidentale, specie aree interne, e forti tra l’alto Veneto e l’alto Friuli, qui con possibili accumuli fino a 90/100 millimetri e rischio grandinate e allagamenti lampo.

Sul resto del paese, nubi irregolari diffuse, ma tempo mediamente asciutto, più ampiamente soleggiato e ancora piuttosto caldo, soprattutto sul medio-basso Adriatico e sulle regioni meridionali, ma molto caldo in genere su tutto il Centro Sud. Su queste ultime aree le temperature massime potranno porsi diffusamente tra +29 e +32/+33°C, con punte fino a +35/+36°C o persino +37°C sul Casertano, su qualche area interna calabrese e qualche altra interna del Foggiano. Infine i venti, attesi moderati o forti sud-Orientali sul mare di Sicilia, localmente su Canale di Sicilia, moderati con rinforzi da Est Nord-est sul Tirreno meridionale e occidentale, sulla Sardegna meridionale e sul Canale di Sardegna, moderati con rinforzi da Nordovest sul Mare di Sardegna; venti moderati con rinforzi meridionali sullo Jonio centro-settentrionale, sul Canale d’Otranto e sul basso Adriatico largo. Mari tutti mossi o anche molto mossi sui bacini citati. Venti deboli o moderati da direzione variabile altrove con mari poco mossi o mossi.