Previsioni Meteo: oggi sole e caldo, punte di +30/+31°C

MeteoWeb

Un campo di alta pressione continua a dominare la scena sul Mediterraneo centro-occidentale. I massimi della figura anticiclonica si pongono, per oggi, tra il Nord Africa, il settore algerino e le aree sud-occidentali del nostro bacino, fino a 584 dam, quindi con valori geo- potenziali piuttosto elevati in quota e struttura anticiclonica decisamente solida. Buona strutturazione anche in corrispondenza dell’Italia, specie centro-meridionale, ma anche su parte delle aree settentrionali per la spinta di un cuneo anticiclonico da Ovest, con una ennesima giornata all’insegna del bel tempo prevalente.

Tuttavia, vanno evidenziate, per oggi, un po’ più di nubi basse di derivazione marittima, in particolare nelle ore mattutine, sul medio-basso Tirreno, in corrispondenza della Campania, localmente sul Sud Lazio e anche sulle coste tirreniche calabresi centro-settentrionali, qui con diffusa copertura del cielo e anche nebbie o foschie su diverse aree, solo in parziale dissolvimento poi nel corso della giornata. Nubi basse con locali nebbie o foschie anche sulla Liguria di Ponente. Da evidenziare, altresì, una tendenza a sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane, in particolare sui settori alpini e prealpini centro-orientali, localmente su alto Piemonte, Est Valle d’Aosta, qui con rischio di maggiori temporali, soprattutto per attività convettiva da calura, in interazione con infiltrazioni di aria più fresca alle quote medie dai settori occidentali, sulla cresta settentrionale dell’alta pressione. Temporali più intensi sull’area Dolomiti. Per il resto, tanto sole e bel tempo con temperature piuttosto calde, sopra la media su gran parte del paese, eccetto l’estremo Sud della Calabria e la Sicilia, qui con valori più in norma. Rispetto a ieri, da rilevare un leggero calo al Nord, soprattutto su Alpi e Prealpi centro-orientali, un leggero aumento al Sud e sulle isole, valori più o meno stazionari sulle aree centrali. Temperature massime attese mediamente tra +20 e +28°C sulle aree pianeggianti, con qualche punta fino al +30/+31°C soprattutto sulle pianure centro-orientali dal Nord e sul Foggiano.