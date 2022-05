Previsioni Meteo: oggi temperature in aumento, valori estivi fino a +32/+33°C

MeteoWeb

Anche questa settimana si apre all’insegna dell’alta pressione dominante sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato. La mattinata di questo lunedì 16 maggio, in particolare, si presenta con cieli sereni su gran parte del territorio, salvo più nubi irregolari sui settori alpini e prealpini, un po’ di nubi medio-alte sul Piemonte occidentale, sulla Valle d’Aosta e anche qualche addensamento sui confini occidentali con la Francia, Alpi Cozie, dove sono presenti locali rovesci. La giornata evolverà sempre all’insegna della stabilità prevalente e con clima caldo e ancora più estivo, tuttavia, proprio la maggiore calura e modeste infiltrazione più fresca in quota dai settori occidentali attiveranno più temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, soprattutto centro-orientale e qualche temporale anche sul Centro- Sd Appennino.

Più in dettaglio, come evidenziato nella mappa interna, nubi cumuliformi andranno sviluppandosi già dal primissimo pomeriggio e poi in maniera più estesa nel corso delle ore pomeridiane fino a quelle prime serali, sui settori alpini un po’ tutti, con rovesci e temporali irregolarmente distribuiti sulle Alpi occidentali, mentre i fenomeni temporaleschi potranno essere più diffusi e mediamente anche più forti settori alpini centro-orientali. In particolare, tra il Trentino centro-orientale, l’alto Veneto e l’alto Friuli, i fenomeni potranno essere localmente violenti, con qualche dissesto per ingenti quantitativi d’acqua in unità di tempo ridotta. Rovesci e temporali pomeridiani andranno sviluppandosi anche lungo l’Appennino centro-meridionale a partire dall’estremo Sudest dell’Umbria, dal Sudovest Marche, poi verso l’Est Lazio, gran parte delle aree interne abruzzesi, verso l’Ovest Molise e fino ai settori interni della Campania, Nord Lucania, localmente verso le Murge baresi. Su queste aree fenomeni più intensi sono attesi sui settori interni abruzzesi, anche sul Frusinate interno, qualcuno localmente sull’Isernino, sul Matese, sull’Avellinese, sul Nord Potentino anche qui con qualche fenomeno forte o violento specie sulla Marsica, in Abruzzo. Il tempo continuerà a essere stabile con sole dominante sul resto del paese, salvo qualche nube sparsa qua e là. Circa le temperature, i valori si manterranno decisamente sopra media un po’ ovunque, anzi ancora in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi, soprattutto sulle isole maggiori e sull’alto Tirreno, con massime mediamente comprese tra +24 e +30°C sulle aree pianeggianti, punte fino a +32/+33° al Nord e sul Foggiano, lievemente inferiori sulle coste tirreniche meridionali.