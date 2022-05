Previsioni Meteo: continua l’instabilità irregolare sull’Italia, temporali al Centro/Sud

MeteoWeb

Il Mediterraneo centrale in Italia sono interessati da infiltrazioni di aria fresca settentrionale alle quote medie dell’atmosfera in grado di attivare una ricorrente instabilità, tuttavia non a larga scala sul territorio, di più in prossimità dei rilievi, localmente anche sui settori pianeggianti. Già nella giornata di ieri, l’ingresso di aria più fresca in quota ha determinato rovesci e locali temporali soprattutto sui settori alpini e prealpini centro-orientali, anche sul Centro Est della Lombardia, localmente sul Veneto, sull’Emilia-Romagna, sulla Toscana, sulle Marche e sulla Liguria di Levante; poche occasioni per instabilità sul resto dell’Italia, salvo qualche fenomeno localizzato sulla Sardegna nord-orientale e sulla Sicilia meridionale.

Per la giornata odierna, invece, il moderato cavo instabile settentrionale si sta facendo più penetrante anche verso le regioni meridionali sicché nubi e precipitazioni andranno estendendosi a queste aree, anzi potrebbero risultare più intense proprio sui settori via via verso Sud. Intanto, in queste ore mattutine una maggiore nuvolosità è presente su parte del Sud Italia, segnatamente tra il basso Adriatico e localmente le regioni appenniniche, la Campania, la Lucania, la Puglia e sui settori ionici più settentrionali, con locali piogge e rovesci, più intensi o anche forti sul Barese. Altre nubi riguardano l’Emilia-Romagna centro-orientale, il Centro Ovest Veneto, localmente la Lombardia orientale e, di più, il Trentino-Alto Adige, fino all’alto Friuli, ma qui con fenomeni più deboli e occasionali. Il tempo sul resto del paese si presenta mediamente stabile e più ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi irregolari sui settori montuosi e qualche addensamento localizzato. Per il pomeriggio, l’azione instabile più significativa riguarderà il Centro Sud Appennino, quindi i rilievi meridionali marchigiani, umbri, soprattutto quelli abruzzesi centro-occidentali, anche quelli interni laziali e poi diffusamente la Campania, la Lucania fino alla Calabria centro-settentrionale con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di moderata-forte intensità. Altri rovesci e locali temporali sulla Puglia centro-meridionale e, più localizzati, sui settori alpini e prealpini in genere, anche sull’estremo Ponente Ligure. Qualche fenomeno debole e localizzato sul Nord Appennino, tempo più asciutto e soleggiato sul resto del Nord, anche sul resto del Centro e diffusamente sulle coste, eccetto localmente quelle campane, pugliesi centro-meridionali, della Lucania e del Nord Calabria. Bel tempo prevalente anche sulle isole maggiori, salvo qualche addensamento si settori interni della Sardegna. In serata tempo buono sulla gran parte dei settori, salvo ancora addensamenti e locali piogge su Centro Ovest Piemonte, su alta Lombardia e occasionalmente sulla Valle d’Aosta sudorientale. Le temperature sono attese più o meno stazionarie o in lieve calo sull’Emilia-Romagna, sui settori adriatici e su quelli relativi appenninici, con valori massimi mediamente compresi in pianura tra + 15 e +25°C, possibile qualche punta in più localmente sulle aree più soleggiate centro-meridionali. Infine, uno sguardo ai venti, attesi in prevalenza deboli o moderati settentrionali con rinforzi sul medio-basso Adriatico, sulle Marche, sulla Puglia, sul Tirreno centrale, qui anche sulle coste toscane e laziali, moderati o forti sul Mare di Sicilia, localmente anche sul Canale di Sicilia.