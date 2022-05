Previsioni Meteo: oggi temporali in alcune aree del Nord

MeteoWeb

Il promontorio anticiclonico nordafricano e a cuore caldo continua a essere dominante sulla Mediterraneo, soprattutto centro-orientale. Nel suo interno, masse d’aria calda dal settore algerino-libico continuano ad affluire verso molte regioni italiane, puntando in queste ultime ore soprattutto le aree centro-meridionali dove ci sarà un’altra giornata molto calda, con valori abbondantemente superiori a quelli tipici del periodo. Nel contempo, però, uno moderato cavo instabile atlantico corroderà in maniera un po’ più incisiva il bordo occidentale dell’anticiclone riuscendo a infiltrare correnti umide oceaniche più determinate in afflusso dai quadranti sud-occidentali soprattutto verso le nostre regioni del Nord, dove le ore pomeridiane e serali potranno essere all’insegna di una più estesa attività temporalesca.

Più in dettaglio, la mattinata evolverà con tempo stabile un po’ su tutti i settori, salvo nubi piuttosto diffuse sul medio-alto Tirreno, tra la Toscana, la Liguria, il Nord Appennino e poi tra Piemonte e alta Lombardia, tuttavia nubi ancora innocue, in grado di arrecare soltanto qualche debole piovasco occasionale. Diffusa parziale nuvolosità sul resto del Nord, ma nel complesso in un contesto di tempo stabile e più ampiamente soleggiato. Parziale nuvolosità anche sul medio Adriatico, tra Sud Marche e Abruzzo, localmente sul Golfo di Taranto e sulla Sardegna meridionale, tanto sole sul resto del Centro Sud. Nelle ore pomeridiane e poi in quelle serali, si andrà accendendo l’instabilità tra il Centro Nord Piemonte, l’alta Lombardia, i settori alpini e prealpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi in qualche caso anche forti con rischio grandinate tra l’alto Piemonte l’alta Lombardia e sul Ticino. Possibili verso sera locali rovesci o temporali anche verso le medie e basse pianure del Friuli-Venezia Giulia e occasionalmente dal Veneto nord-orientale.

Non cambierà la situazione al Centro Sud, sempre con tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato, salvo ancora nubi irregolari sul medio-alto Tirreno, localmente sul Nord Appennino. Circa le temperature, abbiamo già rilevato valori insistentemente caldi al Centro Sud dove, per di più, saranno in aumento e mediamente comprese tra +25/+26 e +31°C, ma punte diffuse fino a +33/+34/+35°C e qualche valore estremo anche di +36/+37°C sulla Puglia, sulla Sicilia e localmente anche in Calabria; le temperature, invece, saranno in leggero calo sull’alto Tirreno, al Nord e sulla Sardegna. Un accenno, infine, i venti, attesi moderati o forti da sud-est sui bacini adriatici, soprattutto larghi, e sul Mare e sul Canale di Sicilia; venti moderati o forti da Sudovest sullo Jonio centro-occidentale, moderati con rinforzi sud-occidentali anche sui settori appenninici centro-settentrionali. Venti moderati con rinforzi da Sudest sul medio Tirreno, moderati o forti da Sudovest sul Mare di Corsica settentrionale e sul Golfo ligure. Mari in prevalenza mossi o molto mossi, poco mossi il basso Tirreno, il Canale di Sardegna meridionale e sud-occidentale, localmente il mare sotto costa del medio Adriatico.