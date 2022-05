Previsioni Meteo: oscillazioni termiche nel corso della settimana, ondata di caldo nel weekend

MeteoWeb

L’alta pressione continuerà ad avere la meglio in questa terza settimana di maggio risultando pressoché statica su buona parte del continente, meno sulle aree più settentrionali, in maniera più discontinua sugli estremi settori Est e Ovest. In corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia, la figura anticiclonica subirà poche modifiche sostanziali, al più per qualche fase iniziale potrà favorire deboli infiltrazioni di aria più fresca settentrionale in quota, in grado di attivare una instabilità temporalesca pomeridiana su alcuni rilievi ma, nella sostanza, il bel tempo di massima continuerà a farla da padrone per di più in un contesto termico piuttosto dinamico.

Proprio in riferimento all’andamento delle temperature, va rilevato un andamento abbastanza oscillante nel prosieguo della settimana. Dapprima, rispetto ai valori piuttosto caldi di questi giorni, si prospetta un leggero calo verso metà settimana per una temporanea infiltrazione di correnti più fresche da Nord, soprattutto sulle regioni adriatiche e su quelle relative appenniniche, anche al Sud, un calo in qualche caso anche nell’ordine di 3/4°C, specie sulle aree appenniniche centrali. Tuttavia, la flessione termica si annuncia piuttosto temporanea, poiché già verso il fine settimana un nuovo promontorio anticiclonico a cuore caldo, proveniente dai settori africani marocchini-algerini, punterà direttamente il Mediterraneo centro-settentrionale, apportando un’onda di calore anomala. Stando alle attuali proiezioni dei modelli matematici, tra sabato e domenica prossimi su buona parte dell’Italia, soprattutto centro-settentrionale, potranno arrivare isoterme decisamente estive, fino a +18/+20°C intorno ai 1500 m, in particolare sul Nord Italia. Sarebbero questi valori in grado di arrecare temperature massime sulle pianure fino a +34 /+35°C, in particolare sull’Emilia-Romagna, ma valori sui +29/+31/+32°C diffusi su buona parte delle aree pianeggianti, soprattutto settentrionali e adriatiche interne, +33/+34° anche tra la Puglia e la Lucania. Insomma, dopo una leggera flessione termica intorno a metà settimana, si prospetta un weekend, quello prossimo, caratterizzato da un clima pienamente estivo su buona parte delle nostre regioni, per di più con tempo via via ancora più stabile su tutto il paese, all’insegna del sole dominante pressoché ovunque, o solo qualche debole disturbo sui settori alpini.