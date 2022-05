Previsioni Meteo, il Maghreb si infiamma e lancia la prima ondata di caldo sull’Europa

MeteoWeb

E’ arrivato il caldo nel Mediterraneo, particolarmente intenso da rivelarsi già estivo a metà maggio. In Italia, soprattutto al Nord, nei giorni scorsi abbiamo già superato i +30°C in modo particolarmente esteso e diffuso tra la pianura Padana e i fondovalle alpini, mentre al Sud c’è stato il primo weekend davvero primaverile dopo una prima parte di stagione particolarmente fredda e perturbata.

Nei prossimi giorni, però, la situazione cambierà ancora: tornerà protagonista l’Anticiclone Sub-Tropicale che innescherà la prima ondata di caldo della stagione nel Mediterraneo occidentale, infuocando dapprima il Maghreb con temperature ben oltre i +45°C in Marocco e Algeria, e poi anche la Spagna e la Francia nel weekend. L’Italia rimarrà ai margini di quest’ondata di calore, ma vedrà comunque le temperature aumentare sensibilmente soprattutto al Nord la prossima settimana, dopo il calo dovuto a spifferi freschi provenienti dai Balcani nei prossimi giorni.

Domani, Mercoledì 18 Maggio, il caldo inizierà ad essere particolarmente serio per la prima volta in Marocco e Algeria, e avremo anche i primi +40°C della stagione tra Andalucia e Murcia, nel sud/est della Spagna. Contestualmente, però, sui Balcani e nell’Europa orientale farà particolarmente freddo: l’Italia sarà letteralmente a metà tra queste due grandi anomalie, con Aosta ben più calda rispetto a Bari:

Nella seconda parte della settimana, a partire da Giovedì 19 Maggio, da un lato si intensificherà la spinta dell’Anticiclone Sub-Tropicale dal Maghreb verso la Spagna, ma dall’altro anche l’ondata fredda dell’est Europa farà crollare le temperature non solo in Turchia e Grecia, ma anche al Sud Italia dove avremo anche qualche pioggia e temporale:

Particolarmente emblematica la mappa per Venerdì 20 Maggio: farà davvero freddo in Grecia, a Creta e persino in Libia, dove ci saranno quasi 30°C in meno rispetto all’area di Gibilterra, tra Spagna, Marocco e Algeria. E’ grande il rischio che nell’entroterra marocchino e algerino la colonnina di mercurio possa avvicinarsi ai +50°C, ma anche in Spagna e Portogallo sarà una giornata caldissima, con temperature fino a +45°C in Andalucia:

Ancora più caldo Sabato 21 Maggio, stavolta non più soltanto in Marocco, Algeria e Spagna, ma anche in Francia con temperature superiori ai +40°C nell’area pirenaica fino a Tolosa e nel Sud del Paese. In Italia farà molto caldo in Piemonte, le temperature aumenteranno in tutto il Paese ma senza valori così eccessivi come quelli d’oltralpe, mente nel Mediterraneo orientale persisterà una goccia fredda che provocherà freddo e anche temporali tra Creta, Libia ed Egitto:

E non sarà finita qui: tra domenica e la prima parte della prossima settimana, il caldo aumenterà ancora soprattutto al Nord Italia. Insomma, l’estate scalda i motori in anticipo, con protagonista assoluto l’Anticiclone Sub-Tropicale. Attenzione, però, a considerare definitivo l’arrivo della “bella” stagione: siamo ancora a metà maggio, in piena primavera, e l’anticiclone avrà ritirate brusche in cui l’Italia sarà terra di conquista per sfuriate nordiche con freddo e maltempo anche intenso.