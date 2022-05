Previsioni Meteo: al via peggioramento del tempo

MeteoWeb

Come già annunciato nelle nostre previsioni meteo sul medio periodo, l’alta pressione inizierà a cedere nel corso di questa settimana, per via dell’incidenza di cavi depressionari di matrice atlantica. I primi settori che saranno interessati da instabilità già a inizio settimana, da lunedì 23, saranno i settori alpini e prealpini, localmente qualche pianura tra alto Piemonte e alta Lombardia; sul resto d’Italia, sole e piuttosto caldo. Nei giorni a seguire, soprattutto tra martedì 24 e mercoledì 25, l’ondulazione instabile atlantica si farà più incisiva, apportando un peggioramento oltre che più esteso un pò a tutto il Nord, localmente anche verso la Sardegna e il Centro, decisamente più consistente, con aree che potranno vedere rovesci e temporali anche forti.

Più in dettaglio, nella giornata di martedì, correnti umide perturbate sud-occidentali, spinte da un cavo onda instabile in affondo sulla Spagna, interesseranno progressivamente anche diverse aree pianeggianti dal Nord, soprattutto del Piemonte, della Lombardia e anche nel Veneto, apportando rovesci e temporali diffusi e forti sul Centro Nord Piemonte, sul Centro Nord Lombardia, sul Trentino-Alto Adige e sull’area Dolomiti. Rovesci un po’ più irregolari sul Piemonte, sulle aree meridionali lombarde, su quelle meridionali Venete e sulla Liguria. Un po’ di nubi irregolari raggiungeranno anche l’Emilia-Romagna e la Toscana settentrionale, ma qui con piogge decisamente fiacche e occasionali. Continuerà il bel tempo sul resto del Centro e al Sud. Per mercoledì 25, il maltempo si intensificherà un po’ su tutto il Nord, con rovesci e temporali diffusi, forti tra Piemonte, Lombardia e Trentino. In particolare, sulle aree colorate in blu e in fucsia, nella mappa interna, saranno possibili anche precipitazioni violente con accumuli complessivi, nei due giorni, fino a 90/100 mm e rischio anche di locali allagamenti lampo e grandinate. Sempre per il corso di mercoledì 25, nubi andranno progressivamente intensificandosi anche sulla Sardegna, con rovesci e temporali irregolari, temporali anche sull’Ovest e Nord Toscana, in forma localizzata tra il Nord del Lazio e qualche area appenninica centrale. Nuvolosità in aumento anche sul resto del Centro, ma scarsi fenomeni, e un po’ di nubi irregolari anche verso alcune regioni del Sud, in particolare verso la Campania, la Lucania e il Nord della Puglia, anche qui in buona parte innocue. Sempre sole prevalente sul resto del Sud. In riferimento alle temperature, continueranno a essere sopra media e molto calde al Centro Sud, progressivamente in calo al Nord e sulla Sardegna, specie entro mercoledì.