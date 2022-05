Previsioni Meteo: conferme sul peggioramento della prossima settimana

MeteoWeb

Inizia a sciogliersi la prognosi in riferimento alla possibile evoluzione del tempo per la prossima settimana e essa sembrerebbe orientarsi in maniera sempre più nitida verso un deterioramento delle condizioni atmosferiche. L’evoluzione sarebbe per un peggioramento del tempo a fasi e, magari, per qualcuna di esse con condizioni anche di locale maltempo. Un primo step di cambiamento significativo si avrebbe tra martedì 24 e mercoledì 25 maggio in prosecuzione, sebbene in forma più irregolare, anche per giovedì 26, fase a cui ci riferiremo in questa analisi. Il guasto sarebbe determinato dall’affondo di un cavo instabile atlantico dal Regno Unito verso dapprima la Francia, la Spagna e la penisola iberica poi in estensione anche verso le Baleari e il Mediterraneo centro-occidentale un po’ tutto.

Prime nubi e temporali riguarderebbero, a partire dalla giornata di martedì 24, diversi settori del Piemonte e quelli alpini e prealpini in genere, da Ovest verso Est. Continuerebbe il tempo asciutto e caldo sul resto del paese. Per mercoledì 25, l’azione perturbata atlantica da Ovest si farebbe via via più incisiva verso i settori centrali del nostro bacino, con maltempo serio al Nord, all’insegna di rovesci e temporali diffusi un po’ ovunque, ma forti tra centro-nord Piemonte, centro-nord Lombardia e su Alpi e Prealpi centro-orientali; nubi e piogge in estensione anche a parte del Centro, specie Toscana, Umbria, Lazio e localmente qualche pioggia anche sulla Sardegna. Nubi in aumento sul resto del Centro con fenomeni scarsi o assenti, ancora tempo buono e molto caldo al Sud, salvo anche qui un po’ di nubi irregolari. Per giovedì 26, ancora rovesci e locali temporali al Nord e sulla Sardegna, ma precipitazioni più diffuse anche al Centro e fino alla Campania, Nord Puglia, localmente anche verso la Sicilia occidentale, il Palermitano. Nubi in aumento, ma ancora buono sul resto del Sud. Dunque, una prima parte della prossima settimana con progressivo peggioramento, soprattutto al Nord e poi al Centro e sulla Sardegna, localmente anche al Sud. Prospettive per altre fasi instabili, poi, nel corso della settimana e verso fine mese, con un quadro termico che tenderebbe a calare in maniera più apprezzabile. Ulteriori dettagli sull’evoluzione per il resto di maggio, nei nostri quotidiani aggiornamenti.