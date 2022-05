Previsioni Meteo, cede l’alta pressione: piogge e temporali in settimana

MeteoWeb

La settimana entrante farà registrare un progressivo cedimento della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e via via verso la gran parte delle regioni Italiane. Naturalmente il tempo stabile che ha caratterizzato questi ultimi giorni, cesserà progressivamente, tuttavia non subito ovunque. A risentire per prima dell’azione instabile oceanica saranno le regioni settentrionali, dapprima alpine e prealpine, poi progressivamente buona parte anche delle aree pianeggianti, a partire da martedì 24 maggio. Via via, poi, nel corso della settimana, nubi e piogge si estenderanno a tutto il Nord, progressivamente anche ad alcuni settori centrali, alla Sardegna per poi estendersi, entro il weekend prossimo, anche a buona parte delle regioni centro-meridionali.

Tra martedì 24 e mercoledì 25, nubi con piogge e temporali avranno raggiunto un po’ tutte le regioni settentrionali; aumenteranno progressivamente le nubi anche sul resto del Centro, ma non sono attesi fenomeni, mentre al Sud il tempo continuerà a essere stabile e in prevalenza soleggiato, di tipo estivo. Verso metà settimana, nubi irregolari con piogge e rovesci sparsi continueranno a interessare le regioni settentrionali, in maniera un po’ più diffusa anche la Toscana e il Centro Nord Appennino, fino a rilievi umbri, marchigiani e localmente del Nord Abruzzo. Peggiorerà sulla Sardegna con rovesci e temporali più diffusi e più intensi, nubi in aumento verso la Campania e il Nord della Puglia, Nord Lucania, ma tempo asciutto; ancora tanto sole e caldo estivo sul resto del Sud. Verso il fine settimana, un maggiore accentramento del nucleo instabile atlantico verso il nostro bacino, porterà un peggioramento progressivo del tempo anche al Centro Sud, con arrivo di rovesci e temporali diffusi anche su questi settori. Il quadro termico vedrà un lieve calo al Nord, comunque su valori ancora superiori alla norma fino a martedì, mercoledì. A seguire, il calo si farà più apprezzabile sulle regioni settentrionali, soprattutto sulla Sardegna, via via anche al Centro, mentre al Sud farà ancora molto caldo, di tipo estivo, fino almeno a metà settimana. Solo verso il weekend prossimo e poi sul finire del mese, le temperature potrebbero calare in via generale su tutto il territorio, Sud compreso. Per tutti i dettagli sull’evoluzione del tempo nell’ultima settimana di maggio nei nostri quotidiani aggiornamenti.