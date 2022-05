Previsioni Meteo: pochi cambiamenti nei prossimi 10 giorni, l’evoluzione fino a fine maggio

MeteoWeb

Per diversi giorni, come anticipato già in nostri precedenti aggiornamenti sul medio lungo termine, la circolazione generale a scala euro-atlantica vedrà una sostanziale prevalenza di una figura anticiclonica. Correnti più perturbate nord-atlantiche interesseranno più direttamente l’estremo Nord e, a limite, l’Est Europa. Tuttavia, sebbene l’andamento barico computi una maggiore presenza dell’alta pressione, vanno computate di tanto in tanto infiltrazioni di aria umida atlantica verso le regioni settentrionali, soprattutto alpine e prealpine e, in qualche fase, refoli di aria fresca anche verso il Centro sud Appennino.

In linea generale, queste moderate infiltrazioni di aria leggermente più instabile alle quote medie, potrebbero iniziare a presentarsi già nell’immediato sui settori alpini e prealpini poi, da metà mese e verso la terza decade magari in maniera anche più estesa al Nord e verso qualche settore appenninico centro-settentrionale. Nella sostanza, non cambierebbe di molto il tempo sul resto dei settori, per giunta in un contesto termico decisamente tardo primaverile, a tratti anche estivo. Ma quando potrebbe esserci un cambiamento più significativo che comporti magari un più evidente avvicendamento di masse d’aria e una instabilità più estesa? Al momento, nelle simulazioni modellistiche si intravede la possibilità di un cavo d’onda instabile più incisivo a iniziare dal 23/24 maggio e verso fine mese. Ancora non è ben chiaro l’entità del cavo d’onda né, ovviamente, la traiettoria di incidenza verso le medie-basse latitudini e non potrebbe essere diversamente data la distanza temporale ancora ampia. In ogni modo ci sono indicazioni, circa un possibile cambiamento più sostanzioso da quelle date e verso l’ultima settimana di maggio, con ipotesi di arrivo di correnti più perturbate nord-atlantiche, magari rovesci o temporali più diffusi su diverse altre regioni e anche con calo termico più apprezzabile. Maggiori dettagli sull’evoluzione per il prosieguo di maggio nei nostri quotidiani aggiornamenti